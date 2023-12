Afrique: CAN football féminin 2024 - La RDC qualifiée aux dépens de la Guinée équatoriale

Les Léopards dames de la République démocratique du Congo (RDC) ont composté leur ticket pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue pour l'anée prochaine au Maroc.

Les joueuses du sélectionneur Papy Kimoto, qui a succédé à Marcelo Kadiamba, ont battu le 5 décembre au stade des Martyrs à Kinshasa le Nzalang de la Guinée équatoriale par 2 buts à 1, en match retour du dernier tour éliminatoire de la compétition africaine de football féminin. Au match aller, vendredi dernier en terre équato-guinéenne, les Congolaises accrochaient les Guinéennes par un but partout.

Au stade des Martyrs, les joueuses de Papy Kimoto ont pourtant été menées 0-1, un but d'Helena Obono à la 45e minute. Mais elles sont revenues en seconde période avec des réelles intentions de se qualifier et surtout de retrouver la phase finale de la CAN après dix ans d'absence (la dernière fois c'était en Guinée équatoriale, en 2012). Déterminées, elles sont revenues à la marque grâce à une réalisation de Marlène Kasaj.

Et à la 75e minute, Ruth Kipoyi a inscrit le but de la qualification, question d'imiter les Léopards messieurs qualifiés pour la CAN prévue pour janvier et février prochains en Côte d'Ivoire. Cette situation de double qualification de la RDC remonte à 1998, et les messieurs s'adjugeaient la troisième place à la phase finale de la CAN au Burkina Faso.