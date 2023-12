Sénégal: Kaolack - Lancement, jeudi, d'un projet pour l'adaptation du territoire arachidier au changement climatique

Kaolack — Les activités du projet "Agir localement pour l'adaptation du territoire arachidier dans la région de Kaolack" (ALATAK) seront lancées jeudi prochain, dans la capitale du Saloum (centre), annonce un communiqué parvenu à l'APS.

Le lancement de ces activités aura lieu au cours d'un atelier qui portera sur l'impact des changements climatiques et les enjeux environnementaux sur le secteur agricole dans la région de Kaolack. L'objectif est de faire la situation sur les connaissances à jour afin d'orienter au mieux les futures démarches du projet.

Cet atelier est une initiative du Cadre de concertation des producteurs agricoles (CCPA), en partenariat avec l'Agence régional de développement (ARD) de Kaolack et ID Territoires, un regroupement de citoyens, de professionnels et d'organisations territoriales interpellés par les enjeux et les dynamiques propres au développement des milieux ruraux, précise le communiqué.

Ces organisations vont, au cours des prochaines années, assurer la mise en oeuvre d'un projet d'adaptation au changement climatique dans la région de Kaolack, indiqué le texte. Il souligne que le projet, financé par le gouvernement du Québec (Canada), dans le cadre du Programme de coopération climatique internationale, est « développé » avec l'Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN) de Kaolack et plusieurs autres partenaires.

Le lancement de l'atelier va permettre aux parties prenantes d'obtenir un consensus sur les changements climatiques dans la région de Kaolack et leurs impacts sur le secteur agroalimentaire, et les défis et enjeux propres au secteur agroalimentaire local.