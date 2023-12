Sénégal: La BNDE et la Caisse des marchés publics signent une convention de soutien aux PME

Dakar — La Banque nationale pour le développement (BNDE) et la Caisse des marchés publics (CDMP), une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, ont signé, mercredi, à Dakar, une convention de partenariat visant à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans la commande publique, a constaté l'APS.

"Cette collaboration représente bien plus qu'un simple accord, elle magnifie l'alliance de deux structures qui partagent les valeurs communes à savoir l'ambition et la volonté de soutenir la croissance économique des petites et moyennes entreprises" a déclaré, Abdoulaye Niane, le directeur général de la BNDE lors de la signature de cette convention.

"L'accord de partenariat vise à offrir des solutions innovantes par le biais de financements structurants et adaptés aux besoins des PME", indiquent les deux structures dans un communiqué.

Le partenariat ouvre la voie notamment à la mise en place d'un protocole facilitant l'octroi de crédit en faveur des PME, au renforcement des capacités de la BNDE et à la consolidation de sa position de banque nationale", fait-on savoir.

Les deux entités assurent que l'accord sera bénéfique la BNDE et sa clientèle en donnant la possibilité d'offrir de nouvelles opportunités à la PME sénégalaise et en renforçant sa mission de banque nationale oeuvrant au quotidien pour le développement des acteurs économiques.

Pour Cheick Mbacké Dieng, directeur général de la Caisse des marchés publics, la signature de cette convention marque le début d'un partenariat stratégique entre la CDMP et la BNDE.

"Il vise à mutualiser les ressources des deux institutions dans les secteurs prioritaires des marchés publics en vue de construire un pont solide qui permettra aux PME de capter efficacement les ressources nécessaires à leur croissance", a-t-il déclaré lors de la cérémonie.

"En unissant nos forces et en mobilisant nos ressources, nous créons un écosystème dans lequel les entreprises émergentes pourront s'épanouir et contribuer de manière significative à la prospérité et à l'émergence du Sénégal conformément à la vision stratégique du Président Macky Sall, le concepteur de la CDMP", a-t-il ajouté.