Ile Maurice: Gregory Tranquille et Gabrielle Bathfield, capitaines de la Team Maurice

Les nageurs Grégory Tranquille et Gabrielle Bathfield ont été désignés capitaines des sélections masculine et féminine respectivement, en vue de ces Championnats d'Afrique juniors. C'est à l'issue de la dernière séance d'entraînement collectif, tenu lundi, que les deux nageurs se sont vu confier cette responsabilité.

Le choix des capitaines Gregory Tranquille et Gabrielle Bathfield est venu des nageurs eux-mêmes. «Nous sommes arrivés à un consensus. On a fait ressortir que j'ai été choisie pour mon sens de la discipline», a souligné Gabrielle Bathfield. En ce qui concerne Gregory Tranquille, il aurait été désigné comme capitaine en raison de sa souplesse. «Gabrielle et moi seront là pour soutenir les nageurs, surtout ceux qui se sentiront plus vulnérables», a-t-il précisé.

Les deux nageurs se disent honorés de cette responsabilité et promettent de donner le maximum d'eux dans chacune des épreuves où ils seront alignés. «Nous nous sommes tous minutieusement préparés pour cette compétition, et nous allons soutenir nos camarades», a déclaré Gabrielle Bathfield, spécialiste du papillon et des courses de fond. Elle ajoute avec détermination : «Je considère que c'est un honneur pour nous, en tant qu'équipe nationale, de représenter notre pays devant notre public.»

Gregory Tranquille, lui aussi spécialiste du papillon, souligne que l'esprit d'équipe est palpable et que chaque membre de la sélection bénéficie du soutien de ses camarades. «L'ambiance est détendue, loin du stress de la compétition. Nous partageons tous ce moment ensemble», ajoute-t-il.

Les deux capitaines se préparent à affronter les meilleurs nageurs africains, dont certains visent une qualification pour les Mondiaux de Doha l'année prochaine. «Nous sommes conscients du défi qui nous attend. Bien que le niveau soit élevé, nous sommes déterminés à tout donner pour honorer le drapeau et satisfaire le public mauricien», déclare Gabrielle Bathfield.