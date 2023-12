Ile Maurice: Dossier introuvable - La victime décède cinq ans après, sans avoir obtenu justice

Un sexagénaire impliqué dans un accident en 2017, qui avait intenté un procès contre l'auteur présumé de l'accident, a traversé un parcours judiciaire tumultueux, marqué par des retards et des lacunes dans le système judiciaire. Pendant six longues années, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises devant le tribunal de Curepipe, sans jamais être examinée sur le fond.

Il y a quelques mois, les proches du plaignant ont voulu connaître l'état d'avancement de l'affaire, mais le registre de la cour était incapable de fournir des détails sur le dossier. Il semble que le dossier ait été égaré parmi les milliers qui sont gérés par le tribunal. Cette histoire tragique du plaignant, qui est malheureusement décédé avant d'obtenir justice, soulève des questions fondamentales sur l'efficacité du système judiciaire.

Pendant six longues années, cette affaire n'a jamais été examinée sur le fond. Cette série de retards a laissé les parties concernées dans l'obscurité quant à l'avancement réel de l'affaire. Comment un dossier peut-il être égaré pendant des années au sein d'une institution dont la mission première est de garantir l'équité et la justice ? Les retards interminables et les lacunes dans la gestion des affaires judiciaires remettent en question la confiance du public dans un système censé protéger les droits et assurer la responsabilité. Le décès du plaignant sans que justice ne lui soit rendue est une situation profondément regrettable et inacceptable. Il laisse derrière lui une famille en deuil et une affaire qui traîne encore sans résolution.

En parallèle à l'affaire pénale, la victime, alors âgée de 52 ans, avait également engagé des poursuites au civil contre la personne impliquée dans l'accident. Le procès civil, qui a débuté le 16 septembre 2020, s'est étalé sur onze audiences avant de se conclure le 22 novembre 2022. Les délibérations ont abouti à une décision accordant des dommages de Rs 14 millions à la victime, qui était devenue quadriplégique en raison des blessures subies.

Cependant, même après l'obtention de cette décision, l'affaire est restée en suspens en raison d'un appel déposé par les parties concernées. Cette prolongation du processus judiciaire ajoute une couche d'injustice à une situation déjà tragique. La famille de la victime doit désormais faire face à une double peine : la douleur de la perte d'un être cher et l'incertitude quant à la conclusion du litige civil. La Cour suprême, en accordant les dommages, avait reconnu la gravité des séquelles subies par la victime et avait tenté de réparer, dans une certaine mesure, les préjudices causés. Cependant, le fait que l'appel ait été interjeté prolonge l'agonie de la famille et soulève également des questions sur la durée excessive des procédures d'appel.

Cette affaire met en lumière les failles du système, notamment les retards et les lacunes dans la gestion des dossiers. Car ce n'est pas la première fois que le registre d'une cour de district n'arrive pas à retracer de vieux dossiers...