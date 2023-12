Sénégal: Protection civile et lutte contre les effondrements - Le LNR-BTP prend le relais du CEREEQ

Le ministre des Transports terrestres et des Infrastructures et du Désenclavement, Mansour Faye, a procédé à l'installation du collège du Laboratoire national de référence dans les BTP (LNR-BTP). Ce nouveau dispositif qui vient remplacer le CEREEQ est destiné à un meilleur contrôle des bâtiments et à une meilleure régulation du secteur. La cérémonie d'installation a eu lieu à la sphère ministérielle de Diamniadio.

Exit le Centre Expérimental de Recherches et d'Études pour l'Équipement (CEREEQ) ! Désormais, c'est le Laboratoire national de référence BTP (LNR-BTP) qui va s'occuper du contrôle dans le secteur des bâtiments et travaux publics (BTP). Cette nouvelle structure sera désormais chargée des programmes de développement et de recherches sur les matériaux, afin de prévenir les risques, de réguler et de contrôler les laboratoires, les bureaux de contrôle dans le secteur des BTP.

En installant le collège des membres, le ministre en charge des Transports terrestres, des Infrastructures et du Désenclavement, Mansour Faye, est revenu sur les missions mais aussi sur l'organisation et le fonctionnement de LNR-BTP. «Aujourd'hui, ce laboratoire a un champ beaucoup plus élargi et jouera le rôle non seulement de régulateur mais aussi va organiser le secteur, en habilitant l'ensemble des laboratoires et bureau d'études qui interviennent dans le secteur des BTP et procéder au contrôle de tout ce qui est matériaux entrant dans le BTP», a dit Mansour Faye.

Selon le ministre en charge des Infrastructures, «ce laboratoire est au secteur du BTP, ce qu'est l'ARTP dans les télécommunications ou encore l'ARCOP dans les marchés publics. C'est un instrument très important qui va permettre de lutter contre l'insécurité dans les bâtiments, et permettre de réduire les écroulements de bâtiment».

Cette structure est composée d'un collège de 08 membres, envoyés par différents ministères, en plus de hauts-fonctionnaires de l'Etat, d'une Direction générale et d'un Conseil d'administration (CA). «Dans l'organigramme, nous avons le collège qui joue le rôle de CA, la Direction générale mais aussi le Comité de règlement qui aura à statuer sur certaines préoccupations. Pour nous, ce qui est important, c'est les missions de ce laboratoire. Vous l'avez constaté, ces temps derniers, il y a eu beaucoup de difficultés au niveau de certaines réalisations dans le bâtiment, avec des bâtiments qui s'écroulent ou d'autres qui ne répondent pas aux normes. Aujourd'hui, avec ce laboratoire nous pensons fortement, avec la mission dévolue, que ces questions seront mieux prises en charge pour qu'au niveau des bâtiments et TP les travaux se fassent dans les règles de l'art», a dit le ministre

En sa qualité de président du collège, l'ancien ministre Dame Diop a soutenu que le laboratoire va beaucoup améliorer la gouvernance du secteur des BTP. «Le laboratoire est un dispositif qui, dans sa configuration, va révolutionner la régulation et la gouvernance d'un secteur stratégique qui constitue une niche inestimable d'opportunités et de potentialités» a dit le président du collège.

Pour rappel, le LNR-BTP a été créé par la loi du 21 juin 2023, pour assurer un contrôle efficient et une régulation performante des laboratoires d'essais et d'études dans le secteur des BTP. Cette installation du collège marque le démarrage officiel des activités du laboratoire.