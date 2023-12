Afrique de l'Ouest: La CEDEAO et la MFWA signent un accord de partenariat

communiqué de presse

Le mardi 5 décembre 2023, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Fondation des Médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA) ont signé un protocole d'entente historique d'une durée de quatre ans.

Ce protocole d'entente, signé par le Président de la Commission de la CEDEAO, S.E. Dr. Omar Alieu Touray et le Directeur Exécutif de la MFWA, M. Sulemana Braimah, vise à renforcer la collaboration et la coopération entre les deux organisations.

Pour atteindre les objectifs définis dans le protocole d'entente, la CEDEAO et la MFWA axeront leur coopération sur un certain nombre de domaines stratégiques visant à renforcer les valeurs démocratiques, la liberté de la presse et le développement des médias, les droits humains et la paix dans la région.

Les domaines spécifiques de coopération comprennent : le renforcement de la capacité des médias à contribuer à l'amélioration des normes et valeurs démocratiques ; le renforcement du rôle des médias dans la lutte contre les discours d'extrémisme violent, la polarisation, la radicalisation, la désinformation et les discours de haine. Ils comprennent également la promotion de la liberté des médias, de la liberté d'expression (en ligne et hors ligne) et l'accès à l'information, ainsi que la coordination avec les partenaires médiatiques régionaux afin d'améliorer les connaissances des citoyens sur la CEDEAO et ses activités dans tous les États membres.

%

Lors de la cérémonie de signature, le Commissaire de la CEDEAO aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité (PAPS), l'Ambassadeur Dr Abdel-Fatau Musah, a réitéré le rôle stratégique de la MFWA en tant que partenaire de choix qui a la capacité de contribuer à relever les défis critiques auxquels la région est confrontée. Il a mis l'accent sur le rôle des médias dans la mobilisation de l'opinion publique en faveur des valeurs démocratiques et dans la lutte contre les discours antidémocratiques qui semblent se multiplier dans la région.

Le Commissaire Dr. Adbel-Fatau Musah a souligné que le protocole d'entente avec la MFWA était également crucial en raison du rôle inestimable des médias dans la promotion de la vision 2050 de la CEDEAO, qui est : « La CEDEAO des peuples : paix et prospérité pour tous. »

Pour sa part, le directeur exécutif de la MFWA s'est réjoui de cette officialisation des relations entre les deux organisations, notant que ce partenariat offre une excellente occasion de créer des synergies et de tirer parti des capacités et des ressources de chacun pour relever efficacement les défis majeurs auxquels la région est confrontée.

D'autres hauts fonctionnaires de la CEDEAO et des cadres supérieurs de la MFWA étaient présents à la cérémonie de signature.

****

A CEDEAO e a MFWA assinam um contrato de parceria

Na terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e a Fundação dos Media para África Ocidental (MFWA) assinaram um histórico Memorando de Entendimento de quatro anos.

O Memorando de Entendimento, assinado pelo Presidente da Comissão da CEDEAO, S.E. Dr. Omar Alieu Touray e pelo Diretor Executivo da MFWA, Sr. Sulemana Braimah, visa melhorar a colaboração e a cooperação entre as duas organizações.

Para alcançar os objectivos do Memorando de Entendimento, a CEDEAO e a MFWA centrar-se-ão numa série de áreas estratégicas de cooperação destinadas a reforçar os valores democráticos, a liberdade e o desenvolvimento dos meios de comunicação social, os direitos humanos e a paz na região.

As áreas específicas de cooperação incluem: Reforçar a capacidade dos meios de comunicação social para contribuir para o reforço das normas e valores democráticos; Reforçar o papel dos meios de comunicação social no combate ao extremismo violento, à polarização, à radicalização, à desinformação e ao discurso de ódio; Promover a liberdade dos meios de comunicação social, a liberdade de expressão (online ) online e offline) e acesso à informação; coordenar com os parceiros regionais da comunicação social para aumentar a sensibilização dos cidadãos para a CEDEAO e as suas atividades nos Estados-Membros.

Na cerimónia de assinatura, o Comissário da CEDEAO para os Assuntos Políticos, Paz e Segurança (PAPS), Embaixador (PhD) Abdel-Fathau Moussa, reafirmou o papel estratégico da MFWA como parceiro preferencial com a capacidade de contribuir para lidar com os desafios críticos que a região enfrenta. Ele enfatizou o papel dos meios de comunicação social na mobilização da opinião pública em apoio aos valores democráticos e na luta contra ao que parece ser um número crescente de retórica antidemocrática na região.

O Comissário Adbel-Fatau Musah observou que o Memorando de Entendimento com a MFWA também é crucial, uma vez que os meios de comunicação social desempenham um papel valioso na promoção da Visão 2050 da CEDEAO, nomeadamente: CEDEAO dos Povos: Paz e Prosperidade para Todos.

O Director Executivo da MFWA expressou satisfação com a formalização da relação entre as duas organizações, observando que esta parceria é uma excelente oportunidade para criar sinergias e alavancar as capacidades e recursos de cada uma para enfrentar eficazmente os desafios críticos que a região enfrenta.

A cerimónia de assinatura contou com a presença de outros altos funcionários da CEDEAO e da MFWA.