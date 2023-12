Afrique: Anis Jaziri, Cofondateur et Président du Tunisia Africa Business Council à La Presse - L'Afrique, un marché à fort potentiel mais très concurrentiel

Le Cepex joue un rôle important pour soutenir les opérateurs économiques tunisiens, que ce soit dans la phase de prospection, la présence sur les salons et surtout le soutien du Foprodex.

Quel bilan faites-vous du Tabc après huit ans d'existence, son parcours, son expertise sur le continent... ? Combien de missions avez-vous effectuées jusqu'à présent et quel est votre programme pour 2024 ?

Le Tabc est une organisation leader en Tunisie, qui a pour mission d'accompagner les entreprises tunisiennes en Afrique. La Vision de Tabc est d'être l'acteur de référence pour une meilleure coopération Sud-Sud favorisant le développement durable et la prospérité partagée en faveur des populations africaines.

A son actif plus de 35 missions en Afrique, 6 éditions de la conférence internationale Fita, plusieurs forums africains sectoriels, participation dans la majorité des forums et salons africains et internationaux en relation avec l'Afrique, soutien aux étudiants subsahariens en Tunisie (environ 400 membres). Les échanges de la Tunisie avec l'Afrique subsaharienne ont triplé depuis 2015 et plus de 250 entreprises tunisiennes sont installées en Côte d'ivoire.

En présence du corps diplomatique en Tunisie et sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, Tabc a inauguré le 25 mai 2023 son siège sous le nom de la maison de l'Afrique «House of Africa».

Le Tabc a lancé récemment une plateforme Be2Be Africa CEO, un outil des affaires qui relie les décideurs du monde des affaires, visant à explorer les opportunités des affaires en Afrique et ailleurs. En quoi consiste cette plateforme et quels sont ses objectifs ?

Le lancement de la plateforme ACP Africa CEO Platform --ACP-- est une plateforme digitale qui met en relation des décideurs (CEOs, dirigeants, hauts cadres et responsables), leur permettant d'échanger et de conclure des affaires «Deals». Africa CEO platform regroupe essentiellement une audience sélective d'opérateurs économiques, visant le développement des affaires et des partenariats. A ce jour, ACP dispose d'une base de données de plus que 12.000 CEO et responsables de haut niveau africains et internationaux.

La plateforme permet aux opérateurs économiques d'établir des relations d'échanges, d'identifier les opportunités en Afrique ainsi que des appels d'offres et des news de l'actualité économique en Afrique. La plateforme ACP gère aussi les missions et les évènements du Tabc.

Quels sont les points qui doivent retenir particulièrement l'attention de l'investisseur tunisien en Afrique ? Les hommes d'affaires sont-ils suffisamment soutenus par les pouvoirs publics dans la prospection du marché africain ?

Pour l'investisseur tunisien, qui souhaite se développer en Afrique, il doit prendre en considération qu'il s'agit d'un marché à fort potentiel, mais très concurrentiel. Il faut bien étudier le marché, la concurrence, les prix et la logistique, avant de décider d'investir dans un des pays africains.

Il faut être persévérant, accompagné par des organismes spécialisés et fin connaisseur des marchés africains.

Quels sont les secteurs-clés dans lesquels la Tunisie peut avoir un avantage comparatif et des atouts pour aller vers le marché africain ?

Concernant les secteurs-clés où la Tunisie dispose d'un avantage comparatif : les études et l'ingénierie, les matériaux de construction, l'agroalimentaire, les BTP et infrastructures, les TICs, l'industrie pharmaceutique, l'IME industrie mécanique et électrique, l'éducation et enseignement supérieur, et les services divers comme les conseils, la communication, l'expertise comptable...