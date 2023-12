Maroc: Le partenariat scellé entre le Maroc et les Emirats arabes Unis permettra de hisser les relations bilatérales à des niveaux supérieurs (universitaire émirati)

Abu Dhabi — La Déclaration "Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats Arabes Unis", signée à Abou Dhabi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, permettra de hisser les relations excellentes entre les deux pays frères à des niveaux supérieurs, a indiqué l'expert émirati et professeur de sciences politiques, Abdulkhaleq Abdulla.

La signature de cette Déclaration par les dirigeants des deux pays "marque un moment historique dans leurs relations bilatérales. Elle constitue un plan d'action à long terme aux objectifs bien définis", a souligné l'expert émirati dans une déclaration à la MAP.

«Les relations entre les deux pays s'appuient sur un socle solide de liens humains, stratégiques, fraternels et historiques, dont les bases remontent à l'établissement de l'Etat des Emirats Arabes Unis, au moment où le Maroc était et constitue toujours un acteur de poids dans son environnement régional, arabe et africain», a-t-il affirmé.

Ces relations, a-t-il précisé, se sont consolidées au fil des années avec le développement des deux pays, dont la marche de progrès est poursuivie actuellement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son frère Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane.

L'universitaire émirati a relevé dans ce sens que "le cadre de partenariat signé entre les deux pays, définit les domaines de coopération dans des secteurs prometteurs pour les prochaines années", notant que "l'éloignement géographique entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis n'a jamais constitué un obstacle pour le renforcement de la coordination et des liens de fraternité entre deux Etats stables, prospères et singuliers dans le monde arabe".