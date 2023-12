Maroc-Emirats Arabes Unis - Le partenariat scellé consacre un nouveau paradigme de co-développement novateur (Ministres)

Abou Dhabi — Le partenariat scellé entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis, à l'occasion de la Visite de travail et de fraternité de SM le Roi Mohammed VI, consacre un nouveau paradigme de co-développement novateur et multidimensionnel, ont affirmé des ministres marocains à l'issue de cette visite.

La Déclaration "Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné" signée lors de la Visite Royale, jette les bases d'un nouveau paradigme dans les relations bilatérales marqué par le co-développement, la co-prospérité, la co-construction, a déclaré à la presse le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.

Cette nouvelle dynamique de coopération tous azimuts va au-delà du cadre bilatéral pour s'ouvrir résolument sur l'Afrique et l'espace Atlantique, dans le droit fil de la Vision de SM le Roi, a-t-il fait observer.

Le ministre a affirmé que ce partenariat renouvelé "tire les bénéfices de la complémentarité des potentiels et des atouts des deux pays, ainsi que des aires de soft power de chacun". "La dynamique devra servir les intérêts suprêmes des deux nations mais aussi le développement et l'essor des deux peuples frères, notamment à travers la création de richesse et de valeur ajoutée", a-t-il souligné.

Les 12 mémorandums signés sous la présidence des deux Chefs d'Etat, se traduisent par des programmes de développement socio-économiques concrets dans les divers secteurs, a fait observer M. Jazouli, relevant que ces programmes confortent l'ouverture du Royaume aux pays frères pour qu'ils participent à la nouvelle phase de son développement et bénéficier des nombreuses opportunités, dont celles liées à l'organisation de la Coupe du Monde 2030.

"Cette nouvelle phase de développement se base sur la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi sur les deux piliers que sont l'Etat social et la croissance économique pour financer ce même Etat social", a-t-il expliqué. Dans cet esprit, a-t-il dit, de nombreux projets structurants seront lancés dans un avenir proche avec l'ouverture de ces opportunités d'investissement aux pays frères, dans une logique d'accélération de tous les chantiers de développement.

Pour le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, la Visite Royale aux Emirats Arabes Unis a donné une forte impulsion au partenariat entre les deux pays dans divers domaines.

"Dans le secteur agricole, les deux pays sont résolus à imprimer une nouvelle dynamique à l'investissement et à la coopération bilatérale, notamment au Maroc, par le biais de projets et programmes intégrés qui couvrent les différentes chaines de valeur, a-t-il précisé.

Les secteurs ciblés par le mémorandum signé dans le domaine agricole sont notamment l'industrie agroalimentaire, la pêche maritime et la valorisation des produits de la mer, a-t-il précisé, soulignant que cette vision sera mise en oeuvre conformément à une feuille de route qui est de nature à donner un nouvel élan sur le plan de l'approvisionnement des marchés, dépassant le cadre bilatéral pour englober la dimension africaine et atlantique, en droite ligne de la Vision de Sa Majesté le Roi.