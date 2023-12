Maroc: La visite de SM le Roi aux Émirats Arabes Unis a donné au partenariat déjà stratégique et historique entre les deux pays une ampleur jamais atteinte (politologue)

Paris — La visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux Émirats Arabes Unis et Sa rencontre avec Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane a donné au partenariat déjà stratégique et historique, entre les deux pays, une ampleur jamais atteinte, a souligné le politologue Mustapha Tossa.

"Cette visite historique fait du Maroc et des Émirats Arabes Unis deux alliés solidement et structurellement liés par des projets de coopération économique gigantesques", a affirmé M. Tossa, dans une déclaration à la MAP.

La Déclaration "Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats Arabes Unis", signée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, reflète cette volonté commune, à la fois marocaine et émiratie, de graver dans le marbre une nouvelle ambition dans la relation déjà "très riche" entre les deux pays, a relevé M. Tossa.

"Il s'agit d'un modèle d'alliance entre deux pays qui aspirent à sceller leurs destins communs, à travers une solide imbrication de leurs économies", a-t-il expliqué.

"Les Émirats Arabes Unis apportent leurs fonds d'investissements et leur ingénierie financière et le Maroc offre son tissu industriel, son climat d'affaires propice et des opportunités inédites de développement économique", a souligné le politologue.

Le Maroc, un pays qui aspire à restructurer l'ensemble de la dynamique de développement de ses territoires, y compris les provinces du Sud, un pays qui se prépare à l'organisation de la Coupe du monde 2030, est un "immense terrain d'opportunités pour les grands investisseurs étrangers", a-t-il indiqué.

Et le politologue d'enchaîner que la précieuse relation personnelle entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane a transformé les Émirats Arabes Unis en un acteur majeur de cette ambition commune basée sur le principe gagnant-gagnant qui solidifie les alliances et renforce les amitiés.

"Il est à noter que le spectaculaire faste qui a ébahi le monde entier, réservé par les autorités émiraties pour l'accueil de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est un signal politique important de la précieuse qualité des relations entre les deux pays", a ajouté M. Tossa.