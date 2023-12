Maroc: Les relations maroco-émiraties enregistrent un bond qualitatif vers des horizons meilleurs (Universitaire)

Rabat — Les relations maroco-émiraties enregistrent un bond qualitatif vers des horizons meilleurs de partenariat économique prospère et agissant, à la faveur des mémorandums et de la Déclaration "Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné », signés à l'occasion de la visite de travail et de fraternité de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux Emirats Arabes Unis, a affirmé le professeur Tajeddine Houssaini.

«Ces relations connaissent aujourd'hui un tournant décisif vers un partenariat enraciné, basé sur l'innovation et sur la profondeur des liens bilatéraux, allant au-delà du concept des alliances stratégiques que le Maroc a établies avec d'autres pays», a expliqué M. Houssaini dans une déclaration à la MAP.

Ce partenariat global concerne plusieurs volets de la coopération bilatérale, a-t-il rappelé, notant que les douze mémorandums signés, à l'occasion de la visite royale, donnent une priorité exceptionnelle à des investissements hautement porteurs, couvrant essentiellement les domaines des infrastructures, de l'eau, de l'énergie, de la sécurité alimentaire etc...

Les mémorandums signés sont également de nature à renforcer la coopération maroco-émiratie au niveau de l'espace afro-atlantique, a-t-il ajouté.

Selon lui, les partenariats scellés marquent ainsi un bond en avant dans les relations historiques unissant les deux pays depuis le règne de feu SM le Roi Hassan II et de feu SA Cheikh Zayed Ben Soltane Al Nahyane. Ces relations, a-t-il ajouté, ont toujours été basées sur la solidarité, la fraternité et la convergence de vues sur les questions régionales et internationales.