Ile Maurice: La circonscription n°18 en passe d'être la plus grande

Le rapport de la Commission des délimitations électorales (CDE) devrait prochainement être débattu au Parlement.

En effet, vendredi dernier, le Conseil des ministres a donné son accord pour qu'il soit présenté au Parlement. Il faut noter que ce rapport a été compilé depuis 2020. On observe qu'avec les recommandations de la CDE, la circonscription n°18, c'est-à-dire Belle-Rose-Quatre-Bornes, comptera le plus grand nombre d'électeurs, soit 58 267. Les régions de Palma, Bassin, Résidence Trianon et Résidence Kennedy seront rattachées à cette circonscription.

Un autre point soulevé dans le rapport concerne l'inclusion des votants de l'archipel des Chagos à la circonscription numéro 1, soit Grande-Rivière-Nord-Ouest-Port-Louis Ouest. Par ailleurs, le rapport recommande le transfert d'une partie de Roche-Bois de la circonscription no 4 (PortLouis Nord-Montagne-Longue) à la circonscription no 3 (Port-Louis Maritime-Port-Louis Est). La circonscription no 5 - Pamplemousses-Triolet - regroupera moins d'électeurs qu'en 2019, car quelque 10 900 d'entre eux appartiendront à la circonscription numéro 4, pour n'en citer que quelques-uns. Ce rapport de 168 pages avait déjà été soumis en 2020 au président de l'Assemblée, Sooroojdev Phokeer. Les parlementaires attendaient avec impatience d'en connaître les retombées.