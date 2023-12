Ile Maurice: Le Groupe Beau Vallon repense son identité et cultive sa vision de l'avenir

Le Sud-Est de l'île s'apprête à vivre une période passionnante avec l'annonce du Groupe Beau Vallon, anciennement Compagnie de Beau Vallon Limitée. Ayant tracé son chemin au fil des années, il émerge aujourd'hui avec une identité repensée et une vision élargie, intégrant avec élégance ses divers pôles d'activités. Il annonce un changement significatif dans son identité et sa structure, désormais sous le nom de Groupe Beau Vallon. Cette nouvelle identité reflète son évolution et sa vision pour l'avenir en regroupant ses activités sous une bannière commune, incluant Beau Vallon Agri-Business, Beau Vallon Property, Beau Vallon Hospitality (anciennement Southern Cross Hotels) et Beau Vallon Leisure, un pôle d'activités en cours de création.

Ce virage stratégique marque une étape importante dans le parcours de la compagnie, évoluant au-delà de ses racines sucrières pour se positionner en tant qu'acteur diversifié du tourisme, de l'immobilier, de l'agriculture non-sucrière et des loisirs. Le CEO du Groupe Beau Vallon, Thierry Merven, souligne que ce changement va au-delà d'une simple transformation de façade, avec une évolution stratégique majeure. «Aujourd'hui, nous nous unissons sous une même bannière, plus forte et plus intégrée que jamais. Le Groupe Beau Vallon représente l'équilibre entre tradition et innovation, ancré dans la splendeur du Sud-Est, tout en embrassant de nouvelles ambitions pour l'avenir», assure-t-il.

Cette annonce s'accompagne d'une vision axée sur le futur, matérialisée par le slogan évocateur du groupe : «Cultivons l'avenir». Une devise qui exprime la volonté du groupe de poursuivre le développement équilibré et respectueux de ses activités, tout en demeurant fidèle à ses convictions profondes. Le Groupe Beau Vallon présente ainsi un nouveau visage, mais une feuille de route claire pour l'avenir. Cette démarche a été partagée lors d'une fonction au Labourdonnais Waterfront Hotel le 28 novembre, où la vision stratégique et les priorités de développement ont été exposées. Un CEO Tour du 29 novembre au 1er décembre a également permis de présenter cette évolution aux employés des différents secteurs d'activités du groupe, soulignant leur rôle essentiel dans la concrétisation de la nouvelle identité et la vision pour l'avenir.