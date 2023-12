Ile Maurice: Hausse tragique

· Sur les 125 victimes recensées jusqu'ici, 31 étaient âgées entre 16 et 25 ans

Les chiffres récents relatifs aux accidents de la route révèlent une situation alarmante, avec une augmentation significative du nombre de jeunes victimes, suscitant ainsi une préoccupation croissante. Sur les 125 victimes recensées cette année, pas moins de 31 étaient âgées entre 16 et 25 ans, marquant une hausse inquiétante de 12 décès par rapport à l'année précédente. Cette tendance soulève des questions cruciales sur les facteurs sous-jacents à cette augmentation et appelle à une action immédiate pour renforcer la sécurité routière, en particulier pour les conducteurs et passagers les plus jeunes, surtout en cette période de l'année.

En comparant les statistiques actuelles avec celles de l'année précédente, il est clair que la situation s'aggrave. L'an dernier, à la même période, le nombre total de victimes était de, soit une augmentation de 26 % cette année. De manière encore plus préoccupante, 24 des 119 accidents mortels ont eu lieu entre minuit et 6 heures du matin, mettant en lumière les dangers accrus de la conduite nocturne. Parmi les victimes, une disparité de genre est également notable, avec 111 hommes tués contre seulement 14 femmes, souligne un policier de la Traffic Branch.

Ce qui rend cette hausse encore plus troublante, c'est que les conducteurs impliqués dans ces tragédies sont également de plus en plus jeunes. Ces derniers jours, des accidents ont coûté la vie à des jeunes de moins de 30 ans, «soulignant la nécessité d'une réflexion approfondie sur les causes sous-jacentes de ces incidents. Les autorités doivent examiner de près les habitudes de conduite, la sensibilisation à la sécurité routière et les sanctions pour les infractions, en particulier chez les conducteurs les plus jeunes. C'est toute une rééducation à refaire. Il faut revoir les leçons de conduite aussi», précise un ancien policier.

Sanctions plus sévères

«Il est impératif de lancer des campagnes de sensibilisation ciblées visant les conducteurs jeunes, mettant l'accent sur les dangers de la conduite sous influence, la vitesse excessive et la conduite nocturne. Les écoles et les universités doivent jouer un rôle actif dans l'éducation des jeunes conducteurs sur la responsabilité et la sécurité sur la route. Des programmes de sensibilisation devraient également être mis en place pour encourager les passagers à rappeler à leurs amis conducteurs les bonnes pratiques de conduite», ajoute-t-il.

En parallèle, notre interlocuteur explique que les autorités doivent renforcer les mesures de sécurité routière, notamment en intensifiant les patrouilles policières pendant les heures critiques, en améliorant l'éclairage sur les routes principales et en imposant des sanctions plus sévères pour les infractions graves. Des campagnes de contrôle technique régulières et des efforts pour améliorer la qualité des infrastructures routières sont également essentiels pour réduire le nombre d'accidents.

L'augmentation du nombre d'accidents mortels chez les jeunes conducteurs est un signal d'alarme qui ne peut être ignoré. La nécessité d'une action immédiate pour inverser cette tendance devrait être la priorité des autorités et de la société dans son ensemble. «Il est temps de prendre des mesures concrètes pour préserver la vie des jeunes sur nos routes, en combinant sensibilisation, éducation et renforcement des mesures de sécurité. La sécurité routière ne devrait pas être une option, mais plutôt une obligation, et c'est en travaillant ensemble que nous pourrons créer des routes plus sûres pour tous», martèle ce policier à la retraite.