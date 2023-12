Ile Maurice: La Chambre d'Agriculture de Maurice célèbre ses 170 ans

La Chambre d'Agriculture de l'Iîe Maurice, fondée en 1853, a récemment célébré ses 170 ans d'existence. Cette célébration a eu lieu le mardi 28 novembre à l'Aventure du Sucre, Beau-Plan, et a rassemblé des membres actuels et anciens, du personnel actif et retraité, ainsi que des acteurs clés du secteur agricole, des membres du corps diplomatique et des collaborateurs de l'industrie.

Le président de la Chambre d'Agriculture, M. Jérome Jaen, a revisité l'histoire et les objectifs fondamentaux de l'institution lors d'une allocution protocolaire. La Chambre, qui sert de pont entre le gouvernement et les planteurs, a joué un rôle crucial dans la collecte de données et la prise de décisions stratégiques pour le secteur. M. Jaen a également mis en lumière l'importance de la Chambre dans la création d'institutions clés du pays, telles que le Fond d'Assurance pour le secteur cannier (SIFB), la Mauritius Sugar Industry Research Institute (MSIRI) et la transformation du Collège d'Agriculture en Faculté d'Agriculture de l'Université de Maurice.

La Chambre d'Agriculture reste un acteur fédérateur essentiel, assurant la liaison entre les acteurs du secteur agricole et le gouvernement. Elle a observé et accompagné l'évolution et la diversification de l'industrie, s'adaptant aux défis modernes tels que la crise climatique, le manque de main-d'oeuvre et la gestion des ressources en eau.

La soirée a également été marquée par la signature d'un accord-cadre de coopération scientifique entre la Chambre d'Agriculture et le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD). Cet accord, signé par Madame Jacqueline Sauzier et Madame Isabelle Mialet-Serra, porte sur des objectifs communs tels que la réduction des intrants, la labellisation des produits agroécologiques, la valorisation de l'agro-biodiversité, et une meilleure compréhension des exploitations agricoles à différents niveaux