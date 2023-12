Tunisie: Maroc-Emirats Arabes Unis - un partenariat multidimensionnel tourné vers l'avenir (politologue tunisien)

Tunis — La Déclaration "Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats Arabes Unis", signée à Abou Dhabi par SM le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, jette les bases d'une coopération multidimensionnelle tournée vers un avenir plus prospère pour les deux pays, a affirmé le politologue tunisien, Mohamed Nejib Ouerghi.

Il s'agit d'un partenariat stratégique qui a pour ambition de renforcer davantage la coopération bilatérale exemplaire, consacrant ainsi la qualité et la profondeur des relations d'amitié qui unissent le Maroc et les Emirats Arabes Unis, a déclaré à la MAP l'expert tunisien.

Au regard de l'importance des secteurs concernés par ce partenariat, les mémorandums d'entente signés lors de la Visite Royale à l'Etat des Emirats Arabes Unis sont de nature à consolider les acquis engrangés par le Maroc dans différents domaines sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI et à jeter les fondements d'un développement global et soutenu dans le Royaume, a-t-il ajouté.

L'étendue et les perspectives de ces mémorandums témoignent de la volonté des Chefs d'Etat des deux pays de hisser le partenariat bilatéral à des paliers supérieurs, en adéquation avec les ambitions légitimes du Maroc et des Emirats Arabes Unis, d'autant plus que ce partenariat couvre une multitude de secteurs stratégiques, vecteurs d'une croissance accélérée, d'un développement partagé, durable et porteur d'opportunités.

Ils traduisent également la volonté résolue du Souverain de donner un nouvel élan aux grands chantiers de réformes initiés dans le Royaume que ce soit sur le plan économique ou social, a souligné M. Ouerghi.