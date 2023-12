Maroc: La visite de SM le Roi aux Emirats Arabes Unis, un 'symbole puissant' de l'unité et de la solidarité entre les deux pays (média)

Paris — La visite de travail et de fraternité de SM le Roi Mohammed VI aux Emirats Arabes Unis est un "symbole puissant de l'unité et de la solidarité entre les deux pays", écrit le site d'information financière "ABC Bourse".

Dans un article mis en ligne sous le titre "Le Maroc et les Émirats Arabes Unis concrétisent une Alliance Stratégique", la publication française relève que la visite royale s'est distinguée par des «échanges chaleureux» entre Sa Majesté le Roi et Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyane, traduisant «une relation personnelle forte et des aspirations stratégiques partagées".

Le Souverain, indique la publication, accompagné d'une importante délégation, a manifesté "l'engagement du Maroc envers cette relation bilatérale en signant pas moins de douze mémorandums d'entente spécifiques" qui couvrent une gamme étendue de secteurs, témoignant de "l'ambition commune de renforcer la collaboration économique, industrielle et sociale".

Les projets de développement envisagés reflètent une "volonté mutuelle de progresser vers une croissance durable et responsable", note ABC Bourse, soulignant que le cadre de cette collaboration est défini par des mécanismes de financement et de suivi détaillés, prévoyant une combinaison de capitaux privés et publics, de prêts concessionnels, et de dispositifs financiers innovants.

Et la publication d'ajouter que l'histoire des relations entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis est "jalonnée de moments de coopération significatifs qui ont renforcé les liens entre les deux nations".

"Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, les deux pays ont partagé un parcours de solidarité mutuelle et de soutien stratégique", soutient la publication française, rappelant que dans les années suivant la formation des Émirats Arabes Unis et l'indépendance du Maroc, les liens diplomatiques ont été rapidement tissés et ont souvent été marqués par un soutien mutuel lors de moments décisifs de leur histoire respective.

Les décennies suivantes ont vu les Émirats Arabes Unis devenir un partenaire économique "clé" pour le Maroc, avec des investissements importants dans des secteurs diversifiés tels que l'immobilier, le tourisme et l'agriculture, fait savoir le site d'information économique, ajoutant que cette dynamique d'investissement a été soutenue par des accords bilatéraux, des visites officielles régulières et un dialogue politique constant.

Sur le plan international, relève la publication, les deux pays ont souvent coordonné leurs positions et se sont soutenus dans des enceintes multilatérales, reflétant une "vision partagée des enjeux régionaux et mondiaux".

Et d'ajouter que cette richesse historique en matière de coopération sert de toile de fond au cadre de partenariat stratégique actuel, qui "aspire à transcender les succès du passé pour forger un avenir commun encore plus prospère".

La visite royale et la signature de douze mémorandums d'entente spécifiques ne sont pas seulement la continuation d'une longue tradition de collaboration bilatérale, mais aussi un pas en avant vers une coopération plus approfondie et stratégiquement alignée avec les défis contemporains et futurs, ajoute "ABC Bourse".