Afrique: M. Yessef met en relief le rôle éminent d'Imarat Al Mouminine dans le rapprochement entre les peuples d'Afrique

Fès — Le secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma, Mohamed Yessef, a mis l'accent, mercredi à Fès, sur le rôle éminent joué par Imarat Al Mouminine (Commanderie des Croyants) dans la promotion du rapprochement entre les peuples du continent africain.

M. Yessef, qui intervenait à l'ouverture des travaux de la 5ème session ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, a indiqué que "les fils d'Afrique, dans le nord, le sud comme à l'est et l'ouest du continent, sont tous embarqués dans un même navire qui est guidé par Imarat Al Mouminine".

Il a, dans le même contexte, noté que "l'État marocain séculaire a été bâti sur les fondations d'Imarat Al Mouminine depuis l'époque de Moulay Idriss 1er et II jusqu'au règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine".

M. Yessef a souligné que le Royaume oeuvre pour le renforcement de la sécurité spirituelle, matérielle et sociale de ses citoyens et adopte la voie de la science et de la foi pour parvenir à ces objectifs, ce qui lui a permis de rester attaché aux valeurs authentiques de l'Islam tout en étant ouvert sur la modernité.

D'autre part, le secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma a indiqué que grâce à la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, le continent africain est en mesure, par le biais de ses érudits, de véhiculer les principes de la science et de la sagesse et les grandes valeurs humaines.

Il a ajouté que les ouléma africains ont pris l'initiative et décidé de contribuer au progrès de l'Afrique et de faire entendre la voix, la sagesse et la vision du continent dans le monde entier, dans le cadre de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains.

Et de préciser que cette institution est déterminée à accomplir sa mission de transmission et de diffusion du message de l'Islam, à travers les ouléma africains qui sont aujourd'hui considérés comme la voie et la conscience du continent, appelant ces érudits à enseigner aux citoyens les nobles valeurs qu'ils ont négligées.

Les travaux de la 5ème session ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains se sont ouverts avec la participation de 400 de ses membres représentant 48 pays.

Organisée avec la Haute approbation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, Président de la Fondation, cette session connaît la participation des présidents et des membres des sections de la Fondation dans ces pays africains, outre des membres du Conseil supérieur des ouléma.

En marge de cette session, la Fondation Mohammed VI des ouléma africains organise, vendredi à la bibliothèque de la Mosquée d'Al Qaraouiyin, la cérémonie de lancement officiel de la "Charte des ouléma africains", qui constitue le document de référence portant la voie doctrinale et servant les objectifs des ouléma de la fondation.

Au programme figure aussi la cérémonie de remise des prix de la quatrième édition du Concours de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains, qui s'est déroulée du 10 au 12 Ramadan 1444 à Fès (1er/3 avril 2023).