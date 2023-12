Afrique: Le partenariat Maroc-EEAU consolide la place du Royaume comme 'porte d'entrée vers l'Afrique' (politique chilienne)

Santiago — Le partenariat novateur, renouvelé et enraciné conclu entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis permet au Royaume de "consolider sa place comme porte d'entrée vers l'Afrique" et drainer davantage d'investissements durables, a affirmé Cristina Orellana, ancienne vice-présidente du parti de la Démocratie Chrétienne au Chili et membre du conseil d'administration de la Fondation "Amérique latine/Afrique XXIe siècle".

"Il est très pertinent de noter que le Royaume consolide sa place comme porte d'entrée vers l'Afrique et comme terre d'accueil d'investissements qui seront destinés au développement du territoire et à la préservation de l'environnement. Il s'agit sans aucun doute d'une excellente nouvelle", a déclaré à la MAP Cristina Orellana.

De même, a-t-elle ajouté, ce nouveau partenariat entre deux pays frères "met en exergue la Vision Royale de renforcement du dialogue et de l'ouverture économique afin de faire du Maroc un acteur global plus compétitif".

Aux yeux de la politique chilienne, ce partenariat Maroc-Émirats Arabes Unis se traduira sûrement par des retombées bénéfiques sur l'économie et le développement du Royaume.

La Déclaration "Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l'Etat des Emirats Arabes Unis" avait été signé, lundi dernier à Abou Dhabi, par SM le Roi Mohammed VI et SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Président de l'EEAU, avec l'objectif de rehausser les relations entre les deux pays et leur coopération commune vers des horizons plus larges, par le biais de partenariats économiques agissants au service des intérêts suprêmes mutuels et générateurs de progrès et de prospérité pour les deux peuples frères.