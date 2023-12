Afrique: Les constantes religieuses partagées entre le Maroc et l'Afrique, une composante essentielle de l'identité unissant les peuples du continent (érudit africain)

Fès — Le chef de la section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains en République de Guinée, Cheikh Abdoul Dioubate, a affirmé, mercredi à Fès, que les constantes religieuses partagées entre le Maroc et le reste des pays africains sont considérés comme l'une des composantes fondamentales de l'identité qui unissent les peuples de ces pays dans leurs positions, leurs convictions et leurs choix.

S'exprimant au nom des ouléma de la Fondation, lors de l'ouverture de la 5ème session ordinaire de son Conseil supérieur, le responsable a expliqué que les ouléma du continent africain se sont réunis sur des principes et des doctrines convenus et respectés, à l'instar de leurs prédécesseurs dans leur pratique des rituels religieux sous la conduite de la Commanderie des Croyants (Imirat Al Mouminine).

Cheikh Abdoul Dioubate a souligné que ces constantes religieuses communes constituent un système intégré de caractéristiques spirituelles et de choix religieux, devenus plus forts que jamais grâce aux efforts et initiatives de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, créée à l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, dont le souci est d'en faire un cadre de coopération, d'échange d'expériences et de coordination des efforts entre les ouléma africains.

Il a précisé que les relations religieuses et spirituelles entre les pays africains sont empreintes d'interaction, ce qui a permis une large implication aux choix religieux établis et parrainés par les ouléma et érudits, chargés de transmettre les fondements et finalités de la chariaa.

%

L'orateur a fait observer que l'intérêt accordé par le Royaume, depuis toujours, à la chose africaine puise sa force dans l'Histoire, mais qui porte ses fruits actuellement.

Il a noté la présence continue d'ouléma africains dans les causeries religieuses, la création de l'Institut d'études africaines à Rabat et l'organisation à Fès de conférences et de festivals de la tariqa soufie, outre la signature de nombreux accords de coopération dans divers domaines et la coordination sur des questions d'intérêt commun, notamment dans le domaine religieux.

Organisée avec la Haute approbation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, Président de la Fondation, cette session connaît la participation des présidents et des membres des sections de la Fondation dans 48 pays africains, outre des membres du Conseil supérieur des Ouléma.

Cette session, de trois jours, est marquée par la présentation du rapport officiel des activités de la Fondation pour l'année 2022 et du résumé des activités de 2023, ainsi que des projets et activités programmés pour l'année 2024 avant leur approbation par les quatre commissions permanentes spécialisées de la Fondation.

Cette session sera sanctionnée par un communiqué final de la réunion du Conseil supérieur de la Fondation et les recommandations qui émergeront des travaux des quatre commissions.

En marge de cette session, la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains organise vendredi à la bibliothèque de la Mosquée d'Al Qaraouiyine, la cérémonie du lancement officiel de la "Charte des Ouléma africains", qui constitue le document de référence portant la voie doctrinale et servant les objectifs des Ouléma de la fondation.