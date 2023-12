Afrique: L'Angola transforme son économie grâce au commerce

interview

Entretien avec Amadeu de Jesus Leitão Nunes, Secrétaire d'État au commerce de l'Angola

Dans un entretien avec Kingsley Ighobor à Luanda, la capitale de l'Angola, Amadeu de Jesus Leitão Nunes évoque les projets agricoles de son pays, son partenariat fructueux avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et l'Union européenne (UE) pour promouvoir le développement économique, son soutien aux femmes et aux jeunes entrepreneurs, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), et bien plus encore. Voici des extraits de leur conversation.

Amadeu de Jesus Leitão Nunes La première question est simple : L'Angola est-il prêt à faire des affaires ? L'Angola est prêt à faire des affaires depuis longtemps. Si nous analysons l'histoire de l'Angola avant l'indépendance, le commerce était très prospère, si prospère que l'Angola n'importait que des produits supposés superflus. Nous étions très autosuffisants en termes de nourriture. Où souhaiteriez-vous que l'économie angolaise se positionne ? Notre ambition à court terme est de ne pas dépendre autant des exportations de pétrole. Nous voulons diversifier l'économie. Cela signifie qu'il faut augmenter la production de presque tous les biens, et pas seulement des biens primaires. Nous devons augmenter la production agricole pour nourrir notre population et accélérer l'industrialisation de notre pays. Nous devons également augmenter la production destinée à l'exportation, avec une valeur ajoutée au niveau de la transformation. Sur quels produits primaires souhaitez-vous mettre l'accent ?Il s'agit des céréales, comme le maïs, le riz, les haricots, et des protéines animales, comme les oeufs et le poulet. C'est pourquoi nous avons des programmes importants comme

%

PLANAGÃO, qui vise à promouvoir la production agricole de céréales,

PLANOAPESCA, pour la promotion de la pêche, et

PLANOAPECUÁRIA, pour la promotion et le développement de l'élevage.

Le programme gouvernemental pour l'agriculture soutient-il le secteur privé ? Dans ces trois grands programmes, l'État et le secteur privé sont alignés. L'implication du secteur privé est fondamentale dans le cadre institutionnel de l'État. Naturellement, les terres arables appartiennent à l'État, et l'État accorde des concessions pour ces terres à des entités privées, en particulier à des fins agricoles. Existe-t-il des mesures incitatives telles que des garanties de financement pour le secteur privé ? Oui, il existe des incitations importantes. Pour les programmes que nous devons développer, des banques comme le Banco Nacional de Angola [la banque centrale angolaise] offrent des incitations telles que des financements à des taux d'intérêt inférieurs à ceux proposés par les banques commerciales. Pour les produits essentiels, nous réduisons la taxe sur la valeur ajoutée, qui passe de 14 % à 5 %. Ces initiatives soutiennent le secteur privé. Quelles sont les principales destinations des exportations et quels sont les produits exportés ?

À l'exception du pétrole, l'Angola exporte des fruits, en particulier des bananes, des ananas et des avocats. Nos exportations sont destinées aux pays voisins, comme le Congo, ainsi qu'à l'Europe et à la Chine.

Entrepreneurs, artistes, opérateurs commerciaux et d'autres encore ne tarissent pas d'éloges sur le programme Train for Trade II. Pourquoi pensez-vous que le partenariat du gouvernement avec la CNUCED et l'UE a été efficace jusqu'à présent ?

Tout d'abord, le programme Train for Trade II s'appuie sur les résultats positifs du programme Train for Trade I.

Deuxièmement, la structure du projet a été bonne. Comme vous le savez, ce projet comporte sept composantes différentes, et cette relation fonctionne bien. Notre ministère [le ministère de l'industrie et du commerce] a la responsabilité politique institutionnelle d'assurer la liaison avec les autres institutions concernées, et celles-ci ont accepté notre rôle de ministère coordinateur

Enfin, nous avons la chance d'avoir un représentant de la CNUCED en Angola qui aide à créer un consensus, qui a une attitude proactive et qui sait comment s'engager et discuter avec les autres institutions.

Le programme se termine en décembre. Quelle sera la suite ?

Lors d'une réunion avec l'UE, nous avons exprimé notre intérêt et notre volonté de poursuivre le programme. Nous aimerions en effet qu'il se poursuive, même si nous devons chercher d'autres sources de financement. La nouvelle ambassadrice de l'UE vient de présenter ses lettres de créance. Nous allons la rencontrer et lui présenter notre proposition de poursuivre le programme.

De nombreux jeunes bénéficiaires du programme attendent du gouvernement qu'il leur facilite la tâche. D'autres experts, au sein du gouvernement et de la CNUCED, ont formulé des recommandations à ce sujet. Vous engagez-vous à faciliter leur adoption ?

Oui. Nous avons de nombreux programmes de soutien aux nouveaux entrepreneurs. Le ministère de l'économie et de la planification coordonne ces mécanismes. D'autres ministères contribuent également de manière significative à l'esprit d'entreprise. Par ailleurs, l'Institut national d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM) dispose d'une plateforme qui rassemble toutes les institutions oeuvrant à la promotion de l'esprit d'entreprise. Enfin, le ministère de l'économie et de la planification a organisé un ou deux forums de startups avec beaucoup de succès. Ils ont accueilli environ 300 startups et espèrent en accueillir 1 500 lors du forum de l'année prochaine.

Prévoyez-vous de tirer parti de la ZLECAf, qui permettra la libre circulation des biens et des personnes et éliminera la plupart des droits de douane sur les marchandises ?

Nous travaillons avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique sur une stratégie nationale de mise en oeuvre de la ZLECAf. Nous pensons que d'ici mai ou juin 2024, nous l'aurons mis en place. Je dis toujours qu'en Afrique, nous sommes concurrents parce que la plupart des biens que nous produisons en Angola sont les mêmes que ceux de la Namibie, de la Zambie ou du Congo. Nous devons donc rechercher la complémentarité - offrir des biens et des services qui complètent ceux de nos voisins. C'est pourquoi j'ai demandé à la CEA d'analyser notre stratégie pour trouver des mécanismes complémentaires que nous pourrions mettre en place avec nos voisins. Prenons l'exemple des transports. L'Afrique du Sud possède une industrie automobile, mais le pays ne fabrique pas toutes les pièces de la voiture. De même, les pièces d'un avion Airbus proviennent de différents endroits - le moteur peut venir d'Angleterre, les ailes d'Allemagne, les sièges du Portugal ou d'Espagne - et l'assemblage se fait ensuite à Toulouse, en France. Il s'agit d'une complémentarité nécessaire.

Sur le plan conceptuel, certains présentent la ZLECAf comme un projet transformateur, capable de créer des millions d'emplois et de redresser l'Afrique. Qu'en pensez-vous ?

Sur la base de mon expérience et de ma connaissance de ces questions en Europe où j'ai étudié, la ZLECAF est notre aspiration ; elle ne réussira que grâce à un engagement politique sérieux de la part de nos pays. Sans cet engagement, la ZLECAf n'est qu'un instrument de plus, et chaque pays peut faire des affaires à sa manière. Un tel engagement a existé en Europe. Les pays ont réussi à développer l'UE jusqu'à ce qu'elle soit aujourd'hui.

Êtes-vous très optimiste quant à sa réussite ?

J'ai de l'espoir, mais je dis à mes collègues [les ministres du commerce] que le succès passe par un dialogue permanent, des explications et le soutien des citoyens. Nous pouvons avoir une super-structure comme la ZLECAf, mais nous devons vraiment impliquer nos populations - les entrepreneurs, les entreprises, le secteur privé, les étudiants et le monde universitaire. Souvent, avec nos programmes, nous ne rassemblons pas tout le monde, ce qui signifie que nous ne pouvons pas être inclusifs. Si nous parvenons à être inclusifs, nous pourrons aller de l'avant.

Les femmes représentent environ 70 % des commerçants transfrontaliers informels en Afrique. Comment le gouvernement soutient-il les femmes commerçantes ?

Oui, les femmes réalisent un pourcentage important du commerce informel. Nous avons un programme, financé par l'UE, pour convertir l'économie informelle en économie formelle. Le ministère des affaires sociales, de la famille et de la promotion de la femme est pleinement impliqué dans ce programme.

À Bailundo, un village de Huambo, nous avons rencontré un groupe de femmes qui appliquaient ce qu'elles avaient appris à l'université de Huambo à leur entreprise de production de miel. Elles auraient besoin d'un peu de soutien de la part du gouvernement.

La production de miel a augmenté dans tout le pays. Toutes les régions du pays - Huambo, Cuando Cubango, Moxico, etc. - produisent du miel. Lorsque nous nous rendons à des foires commerciales locales, nous voyons beaucoup de miel, et c'est du miel de qualité. Un homme m'appelle sans cesse pour me dire : "Je ne sais pas comment je vais vendre mon miel. Je n'ai même pas de voiture pour transporter mon miel. Je vais perdre le miel. Le miel va se gâter." Imaginez des gens comme lui dans tout le pays ! Nous devons donc travailler sur la certification et tout ce qui ajoute de la valeur. Par ailleurs, le programme Train for Trade II propose un programme sur le miel, et je pense que nous devrions l'explorer plus vigoureusement.

D'après ce que vous savez de la structure industrielle, du commerce et du développement de l'Angola, comment voyez-vous ce pays dans les cinq prochaines années ?

Le gouvernement s'efforce d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Nous travaillons tous à la réalisation de la sécurité alimentaire. Je suis convaincu que nous pouvons réduire considérablement notre dépendance à l'égard des importations pour certains produits, augmenter la production de nombreux autres produits et garantir la sécurité alimentaire.