Afrique de l'Ouest: La dengue a fait plus de 500 morts depuis le début de l'année au Burkina Faso

Les structures de santé ont enregistré entre le 1er janvier et le 19 novembre dernier, 123 804 cas suspects de dengue, 56 637 cas probables et 570 décès soit un taux de létalité de 1%. Depuis août dernier, la dengue est officiellement une épidémie au Burkina.

"La dengue est une maladie virale, c'est-à-dire qu'elle est causée par un virus. Et ce virus est inoculé à l'homme grâce à la piqûre d'une femelle de moustique infectée qu'on appelle Aedes", explique Moussa Guelbeogo, entomologiste médical, responsable de la branche lutte anti-vectorielle.

De la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des nausées, des diarrhées, des saignements... la dengue peut se manifester de façon diverse. Les agents de santé conseillent aux patients de se rendre dans un centre de santé en cas d'apparition de ces symptômes. La dengue est bien différente du paludisme.

"La dengue et le paludisme, il y a des choses à ne pas faire parce que c'est ce qui entraîne les gens vers les complications. On ne cessera jamais de le dire surtout la dengue, il faut éviter l'automédication, prévient Abdallah Ouédraogo, médecin-chef au centre médical de Gounghin 6, à Ouagadougou.. Il y a des médicaments qui sont contre-indiqués à cette maladie lorsqu'on les prend, cela entraîne plus de complications que la dengue elle-même."

Le gouvernement espère qu'un vaccin efficace contre la maladie sera très bientôt disponible.

"Il y a un vaccin qui avait été produit mais très rapidement on s'est rendu compte qu'il n'était pas très efficace, rappelle Robert Lucien Kargougou, le ministre de la Santé. Au contraire, il créait plus de problèmes. Il en existe un autre pour lequel on attend un retour du groupe technique consultatif sur la vaccination."

Dans le but d'éteindre l'épidémie, une des stratégies de la riposte est la pulvérisation intra-domiciliaire et la pulvérisation spatiale dans les secteurs à forte concentration de cas de dengue. Selon le ministre de la Santé, depuis deux semaines la tendance de la dengue est à la baisse, mais assure qu'il veille au renforcement des actions contre sa propagation.