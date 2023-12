Algérie: Hachichi inspecte les projets de développement de la Direction régionale de Hassi Messaoud

ALGER — Le P-dg de Sonatrach, Rachid Hachichi, a effectué une visite d'inspection des projets de développement au niveau de la Direction régionale de production de Hassi Messaoud, a indiqué mercredi un communiqué du groupe.

M. Hachichi a entamé la visite de deux jours (5-6 décembre), qu'il effectue en compagnie d'une délégation de cadres dirigeants du groupe, par une rencontre avec les ingénieurs et cadres de la Direction régionale au niveau de la base de vie "Irara", où il a écouté un exposé exhaustif sur le plan de développement de la Direction et le bilan et les niveaux de production à travers tous les gisements pétroliers qu'elle couvre.

Le P-dg de Sonatrach s'est rendu ensuite au Centre de production et de traitement du pétrole relevant du groupement "Bir Seba", dans le chef-lieu de la wilaya de Touggourt, géré par Sonatrach, en partenariat avec les sociétés thaïlandaise, PTTEP, et vietnamienne, PVEP, avec une production de 20.000 barils de pétrole brut/jour et un (1) million de mètres cubes de gaz associé, a ajouté le communiqué.

Lors de cette visite, le P-dg de Sonatrach a souligné l'importance de la maîtrise de la capacité de production du complexe relevant du groupement "Bir Seba".

Il a également donné des instructions pour le lancement de la deuxième phase du programme de développement de ce complexe, en oeuvrant à garantir une exploitation intégrée des installations des gisements de Touggourt, en vue de réduire les frais de production.

L'installation de production primaire "RAMA2" a été réalisée dans le cadre du projet de développement des zones périphériques de Touggourt.

Un des projets de développement les plus importants de la Direction régionale de production de Hassi Messaoud, cette installation vise l'exploitation des gisements voisins.

Le projet de développement des zones périphériques de Touggourt repose sur la réalisation d'un réseau pour le raccordement des gisements voisins aux unités de production primaire "RAMA1" et "RAMA2" en vue de l'acheminement de leur production par pipelines vers les installations de Hassi Messaoud, où elle est soumise au traitement final, selon le communiqué, qui précise que la capacité de traitement de "RAMA2" est estimée à 80.000 barils/jour.

Le projet de développement des zones périphériques de Touggourt enregistre une dynamique accélérée, notamment après l'entrée en service de trois (3) unités de compression, ayant permis la récupération et la valorisation d'un (1) million de mètres cubes de gaz associés par jour, qui sont dirigés pour traitement vers le centre "ZCINA" de Hassi Messaoud.

Ce projet insiste également sur la récupération du gaz torché, conformément à la stratégie de la compagnie visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à limiter l'empreinte carbone de ses activités.

A noter que la réalisation de ce projet a été confiée aux filiales de Sonatrach : la Société algérienne de réalisation de projets industriels (SARPI), l'Entreprise nationale de grands travaux pétroliers (ENGTP) et la Société nationale de génie civil et bâtiment (GCB), a conclu le communiqué.