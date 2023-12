Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 Décembre 2023

Sénégal : Coopération- Une réunion de travail des gouvernements sénégalais et français à Paris

Le Premier ministre sénégalais, Amadou Ba, et son homologue française Élisabeth Borne, vont tenir « une réunion de suivi de la cinquième édition du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais », jeudi, à Paris, a appris l’Aps du Bureau d’information gouvernemental (Big) du Sénégal. La dernière édition de ce séminaire a eu lieu en décembre 2022, rappelle le Big, précisant qu’il ne s’est pas tenu en 2020 et 2021, « pour des raisons liées à la pandémie de Covid-19 ». L’an dernier, cette réunion de travail des gouvernements français et sénégalais « a servi de cadre aux deux pays pour réaffirmer le dynamisme et la densité de leurs relations », lesquelles sont « fondées sur l’amitié et la confiance ».« C’était également l’occasion pour la France et le Sénégal de se fixer des objectifs ambitieux allant dans le sens de renforcer leur partenariat dans des domaines aussi stratégiques que la jeunesse », ajoute le Bureau d’information gouvernemental.« Avec une contribution estimée à 1,5 milliard d’euros (983 milliards 935 millions 500 mille francscfa) d’aide publique au développement sur la période 2019-2023, la France se positionne comme un partenaire majeur » pour le Sénégal, souligne-t-il. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Justice- Le tribunal juge illégales les réquisitions de certaines personnalités dans les Vdp

Au Burkina Faso, plusieurs personnes avaient saisi le tribunal administratif après des réquisitions forcées au sein des Vdp, les Volontaires pour la défense de la patrie, officiellement chargés de lutter contre le terrorisme. La justice a rendu son verdict ce mercredi 6 décembre : ces réquisitions sont illégales. Me Guy Hervé Kam est l'un des avocats de ces personnalités réquisitionnées qui ont saisi la justice. Il a plaidé pour la suspension des ordres émis par les autorités à rejoindre les rangs des Vdp, les Volontaires pour la défense de la patrie, officiellement pour servir la lutte contre les groupes armés et terroristes. Depuis un décret adopté en avril dernier, ces convocations obligent tout Burkinabè convoqué à servir au sein de l'armée.« Ce matin, la présidente du tribunal administratif de Ouagadougou a jugé que les ordres de réquisition étaient manifestement illégaux, elle a ordonné leur suspension. Le tribunal a ensuite enjoint au commandant du commandement des opérations du théâtre national de s’abstenir immédiatement de mettre à exécution lesdits ordres de réquisition », rapporte-t-il au micro de Laurent Correau, du service Afrique de Rfi. (Source : Rfi)

Mali : Crimes de guerre /Affaire Al Hassan- La Chambre de première instance X de la Cpi rendra son jugement le 18 janvier 2024

Aujourd'hui, le 6 décembre 2023, la Chambre de première instance X de la Cour pénale internationale (Cpi) a annoncé que le verdict sur une condamnation ou un acquittement en vertu de l'article 74 du Statut de Rome dans l'affaire Le Procureur c. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud sera rendu le jeudi 18 janvier 2024 à 14h00 (heure locale de La Haye). L'audience sera retransmise en direct sur le site internet de la Cpi. Des informations pratiques concernant les demandes d'assister à l'audience et des documents d'information seront disponibles en temps voulu. Le verdict sera lu en public et peut soit acquitter soit condamner l'accusé. (Source : abamako.com)

Tchad : Diplomatie- Niamey et Ndjamena préservent leurs liens malgré la dissolution du G5 Sahel

Dans la matinée de ce mercredi 6 décembre, le Tchad et la Mauritanie ont conjointement annoncé la dissolution du G5 Sahel, conséquence directe du récent retrait du Niger et du Burkina Faso. Malgré le retrait du Niger du G5 Sahel, la solidarité persiste entre le Tchad et le Niger. Le Président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, a accueilli le Premier ministre nigérien, Lamine Zeine, ce mercredi, illustrant ainsi l'engagement continu à renforcer les relations bilatérales. Les discussions ont également porté sur la situation politique au Niger, avec un accent sur les pourparlers en cours avec la Cédéao. Notons que le Premier ministre nigérien a informé le président tchadien des récents développements politiques au Niger, soulignant les progrès et les défis rencontrés lors des négociations régionales. (Source : aniamey.com)

Togo : Coopération avec les Usa - Le Premier ministre a reçu une délégation du Mcc

La cheffe du gouvernement, Victoire Tomégah-Dogbé, a reçu en audience, le 5 décembre 2023, à la Primature, une délégation du Millennium Challenge Corporation (Mcc), avec à sa tête, la vice-présidente, Mme kyeh Kim. Introduits chez le Premier ministre par l’ambassadeur des Usa au Togo, Mme Elisabeth Fitzsimmons, les membres ont échangé avec la cheffe du gouvernement sur le processus de mise en œuvre du Mcc au Togo. Déjà dans la matinée, elle s’était entretenue avec une délégation du Groupement National des Entrepreneurs de Bâtiment et Travaux Publics (GNEBTP) conduite par son nouveau président, M. Cyrille Yawo Agbessi Tsogbe. Les échanges ont porté sur les défis liés au secteur des Btp et les voies pour les remédier. (Source : alome.com)

Guinée : Massacre du 28 septembre 2009- Le Général Ibrahima Baldé livre sa part de vérité

Le Général Ibrahima Baldé a livré ce mercredi 6 décembre 2023 sa part de vérité sur le massacre du 28 septembre 2009. Des atrocités qui ont fait au moins 157 morts, plus d’un millier de blessés, des dizaines de portés disparu et une centaine de femmes violées, selon les conclusions d’une enquête de l’ONU. Au moment des faits, il était le chef de la Gendarmerie. L’officier supérieur à la retraite a comparu à titre de témoin. A la barre, l’ancien patron de la gendarmerie nationale a levé un coin du voile sur le dispositif sécuritaire qui avait été mis en place pour empêcher la manifestation qui a viré au chaos. (Source : africaguinee.com)

Niger : Aides et assistance- Le comité de gestion du Fssp réceptionne de 25 millions de l’ambassade de Chine

Le Comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie (Fssp) a réceptionné, entre le 5 et ce 6 décembre 2023, une contribution de 35.485.80 fcfa en espèce dont un chèque de 25 millions de Fcfa de l’ambassade de Chine au Niger, et 4 vaches au cours d’une cérémonie tenue au Centre des Conférences Mahatma Gandhi de Niamey.Il s’agit d’un chèque de 2 millions de Fcfa de la société SEIF HOLDING et un autre chèque de 25 millions de Fcfa de l’ambassade de Chine remis par son ambassadeur M. Jiang Feng qui, au moment de remettre le chèque, a rappelé que la Chine et le Niger sont malgré la distance qui les sépare, « liés par une amitié très forte et une coopération très fructueuse » notant que »cette contribution de notre ambassade au profit du Fssp témoigne de la solidarité du peuple chinois au peuple nigérien » (Source :anp )

Cameroun : Rapprochement - Le président gabonais de transition reçu par Paul Biya

Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition et chef de l'État gabonais, était mercredi à Yaoundé au Cameroun. Une visite qui s'est inscrite dans le sillage de plusieurs rencontres ces derniers mois avec les chefs d'État de la sous-région Ceeac. Tournée que le nouvel homme fort du Gabon a entrepris depuis sa prise de pouvoir à Libreville. Il s'est ainsi longuement entretenu avec Paul Biya, sur la situation politique du Gabon notamment. Le tête-à-tête entre Paul Biya et Brice Clotaire Oligui Nguema, point d'orgue de cette visite éclair du président de la transition et chef de l'État gabonais au Cameroun, a duré un peu plus de deux heures. Les deux hommes d'État, selon une source à la présidence camerounaise, avaient manifestement à se dire. Mais au sortir de cette longue audience, Brice Clotaire Oligui Nguema n'a fait aucune déclaration. (Source : alibreville.com)

Côte d’Ivoire : Promotion du reggae- Tiken Djah Fakoly lance son festival

Après les deux premières éditions, Abi reggae qui avait été initié par le ministre Dosso Moussa, n'a plus continué. Tiken Djah Fakoly veut faire revenir ce festival. Il a donc mis sur pied Africa reggae festival dont la première édition se tiendra en 2024.L'artiste a livré les détails de cet évènement le lundi 4 décembre 2023, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Pour lancer cette initiative, le reggaeman compte donner deux concerts à Abidjan. Tiken Djah qui est le commissaire général de ce festival affirme qu'Abidjan est la deuxième capitale du reggae, avec des grands noms tels qu’Alpha Blondy, Kajeem, Ismaël Isaac... Il estime que le reggae ivoirien doit encore aller plus loin. Car il n’a pas encore atteint certains objectifs. Celui de pouvoir hisser les talents ivoiriens au Grammy Awards. (Source : fratmat.info)

Une sélection de Bamba Moussa