Algérie: Appel à la révision de la loi relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées

ALGER — Les participants aux travaux d'une rencontre de sensibilisation organisée, mercredi à Alger, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, ont appelé à réviser la loi relative à la protection et à la promotion des personnes aux besoins spécifiques, en associant les différents acteurs concernés.

Lors de cette rencontre, organisée à l'initiative de la bibliothèque du Palais de la culture Moufdi-Zakaria, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées (3 décembre), les participants ont appelé à réviser la loi relative à la protection et à la promotion des personnes aux besoins spécifiques (loi 02-09), qui remonte à 2002, soulignant la nécessité d'associer les associations et organisations concernées à l'enrichissement du texte pour assurer une "prise en charge optimale" des préoccupations de cette catégorie, lui garantir une protection sociale suffisante et renforcer son droit à l'insertion.

Dans ce cadre, le secrétaire général de l'Organisation nationale des aveugles algériens (ONAA), Farid Ariouat, a appelé à "associer l'organisation et les autres acteurs de la société civile concernés par cette catégorie au projet de révision de la loi", en tant que "force de propositions".

Il a, par ailleurs, relevé "l'importance pour les personnes aux besoins spécifiques de bénéficier de l'allocation sous forme d'indemnisation pour incapacité et non comme une aide sociale", jugeant impératif de "développer les textes législatifs pour couvrir les différents aspects de la prise en charge de cette catégorie".

De son côté, Djamel Messafar, membre de l'ONAA, a mis en avant "le rôle des acteurs de la société civile dans la prise en charge et l'accompagnement social, sanitaire et éducatif de cette catégorie de la société", évoquant à titre d'exemple l'accessibilité aux infrastructures économiques, culturelles, sportives et administratives à travers l'aménagement de passages dédiés aux personnes aux besoins spécifiques.