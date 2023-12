Ile Maurice: «Nous savons tous que Maurice doit sans cesse réinventer son modèle économique»

Dans une démarche avant-gardiste visant à propulser l'innovation à Maurice vers de nouveaux horizons, la MCCI Business School (MCCIBS) s'associe au prestigieux Stanford Center for Professional Development pour inaugurer le programme "Innovation Imperative". Son Chief Executive Officer (CEO) expose les racines de cette initiative et détaille comment cette collaboration ambitionne de redéfinir le paysage professionnel mauricien.

Pouvez-vous retracer l'origine et exposer les motivations qui ont conduit au lancement du programme "Innovation Imperative" en partenariat avec le Stanford Center for Professional Development ?

C'est lors de nos échanges avec l'ambassade des États Unis à Maurice que l'idée de faire appel à l'expertise de Stanford a germé. La MCCIBS avait déjà, il y a quelques années, dans le cadre du programme Fulbright, accueilli un expert de l'innovation de l'université de Concordia, qui avait animé plusieurs sessions de travail avec des organisations publiques et privées. Nous voulions, cette fois-ci, viser plus haut et être plus ambitieux en essayant d'avoir une collaboration avec Stanford et la Silicon Valley, le berceau même de l'innovation.

L'Université de Stanford s'est imposée dans le monde comme une institution académique de premier plan, reconnue pour son expertise dans les domaines de l'innovation, de la technologie et de l'entrepreneuriat. Le choix du Stanford Center for Professional Development nous a semblé approprié car il propose des programmes pointus sur le thème de l'innovation, sur un modèle d'experiential learning. La flexibilité du mode d'apprentissage combinant des interactions à distance avec des professeurs de Stanford et le travail en autonomie, devrait également convenir à un public de professionnels.

Comment pensez-vous que ce programme contribuera à l'évolution du paysage professionnel et de l'innovation à Maurice ?

Nous voulons, à travers ce programme, apporter notre humble contribution à faire évoluer la thématique de l'innovation à Maurice. Nous espérons que ce programme servira de déclencheur auprès des organisations privées et publiques en stimulant la réflexion et la mise en place de projets innovants. L'innovation requiert une approche collaborative entre différents publics, qu'ils soient étudiants, chercheurs ou entreprises.

La finalité est de créer à Maurice, un écosystème qui favoriserait les échanges d'idées et la transformation des connaissances en applications pratiques. Le pays doit ainsi se donner les moyens de développer des secteurs innovants et encourager des jeunes entrepreneurs à soutenir la croissance économique et à positionner Maurice, comme un centre d'excellence dans l'innovation et le savoir.

Pouvez-vous fournir une vue détaillée des sujets majeurs qui seront abordés dans le programme de 10 semaines débutant en février 2024, en mettant en lumière les moteurs principaux de l'innovation mentionnés ?

Le programme s'articulera autour des moteurs principaux de l'innovation et comportera deux modules : Technology Disruptions and the Innovation Imperative et Cultivate a Culture of Innovation. Les participants pourront ainsi avoir accès à quatre cours : Foundations for Digital Transformation; Systems Leadership: Managing Uncertainty in the Digital Age; Introduction to Design Thinking ; et Leading Innovative Businesses. Le programme s'achèvera par le Capstone Project, un travail de groupe où chaque équipe sera appelée à présenter un projet concret d'innovation au sein d'une organisation.

En quoi le "Capstone Project" contribuera-t-il à concrétiser les apprentissages du programme et quels critères doivent être remplis par les participants pour s'engager dans ce projet ?

Le Capstone Project est une belle occasion de consolider et d'appliquer les connaissances acquises au cours du programme. Ce projet permettra aux participants de démontrer leur compréhension des concepts enseignés, en les appliquant à un projet concret. Les participants d'une organisation participant au programme, pourront ainsi travailler sur un projet innovant qui répondrait à des besoins spécifiques de leur propre organisation.

Ils devront démontrer une maîtrise des principaux concepts et la capacité de les appliquer de manière créative pour résoudre des problèmes complexes. Ils devront faire preuve d'initiative, d'esprit collaboratif et d'une bonne gestion du temps - des compétences essentielles pour mener à bien un projet d'envergure. Les participants doivent simplement s'engager pleinement dans la formation, participer aux différentes sessions, terminer tous les exercices personnels dans les délais impartis pour participer au Capstone Project.

Comment ces sujets spécifiques répondent-ils aux besoins actuels des dirigeants d'entreprises et des cadres supérieurs mauriciens en matière d'innovation ?

L'innovation est avant tout une question d'état d'esprit et nous profitions tous dans notre vie de tous les jours de produits devenus aujourd'hui banals, tels que le téléphone ou la voiture, mais qui proviennent toutes à l'origine d'une idée innovante. La notion d'innovation a certainement pris une autre dimension avec les nouvelles technologies et la transformation numérique des entreprises et des organisations est devenue incontournable.

En abordant le thème des technologies émergentes en termes d'opportunités mais aussi de risques associés, les participants seraient sans aucun doute mieux équipés à prendre des décisions éclairées pour mieux exploiter les avantages que procurent l'ère numérique. Les sujets abordés offriront certainement des réponses pertinentes aux besoins des dirigeants d'entreprises et autres cadres supérieurs du secteur public et privé en leur fournissant des connaissances et des outils nécessaires pour mieux appréhender un environnement en constante évolution.

Comment le programme va-t-il doter nos dirigeants d'entreprises et nos cadres supérieurs des compétences nécessaires pour favoriser l'innovation dans leurs organisations ?

Ce programme a été élaboré pour équiper les dirigeants d'entreprises, cadres supérieurs et entrepreneurs de compétences et connaissances indispensables pour stimuler l'innovation dans leurs organisations. Le programme intègre des modules axés sur les nouvelles tendances et pratiques en matière d'innovation.

Les participants pourront ainsi se familiariser aux méthodologies de gestion de l'innovation, aux techniques du design thinking et aux meilleures pratiques permettant d'offrir des produits ou des services novateurs. Le programme encouragera les participants à revoir leur modèle de leadership pour favoriser un environnement inclusif, fertile à la créativité et à l'expérimentation, qui vise à les transformer en vecteurs de l'innovation capables de guider et d'élever leurs organisations vers de nouveaux sommets.

Comment ces compétences sont-elles adaptées au contexte économique et industriel de Maurice ?

Les compétences, l'approche ou encore les méthodologies dont on parle sont certainement universelles. Fostering innovation in the Mauritian ecosystem encouragera les participants à apporter des solutions adaptées au contexte local. Maurice est parvenu à une phase critique de son développement et fait face à la fois à des défis précis et de nouvelles opportunités qui nécessitent une approche stratégique et structurée.

Les connaissances et compétences acquises dans cette formation devraient aider les participants à proposer des solutions qui répondent aux besoins spécifiques du tissu social et économique du pays. N'oublions pas que l'innovation n'est pas toujours liée aux nouvelles technologies et n'est pas forcément le résultat de grandes découvertes.

De nombreux produits ou services innovants ont été développés grâce à la créativité et l'ingéniosité de personnes vivant dans un contexte où les ressources et les moyens sont limités. Le concept d'innovation frugale qui s'inspire du terme indien Jugaad, signifiant débrouillardise, vise notamment à élaborer des solutions efficientes, avec très peu de moyens sans pour autant faire de concessions sur la qualité. En fin de compte, l'innovation est fondamentale dans la mesure où elle permettra de soutenir l'économie et la croissance dans un contexte de développement durable tout en réduisant les inégalités et la pauvreté.

Comment les entreprises et individus intéressés peuvent-ils s'inscrire au programme et existe-t-il des critères de sélection spécifiques ?

Tous les détails concernant l'inscription sont disponibles sur le site de l'institution, mccibusinessschool.org. Les candidats peuvent s'inscrire en remplissant un formulaire en ligne. Les particuliers ou les entreprises intéressées peuvent également contacter directement l'équipe de la MCCI Business School par téléphone (+239 4548950) ou par mail innovation@mccibs.ac.mu. Les critères de sélection reposeront essentiellement sur l'expérience du candidat, ses compétences techniques, sa motivation et son engagement aux objectifs du programme.

Pouvez-vous élaborer davantage sur la collaboration avec le «Stanford Center for Professional Development» et expliquer comment l'expertise spécifique de Stanford sera intégrée de manière pratique dans le programme ?

La collaboration avec le Stanford Center for Professional Development est une première à Maurice et nous espérons qu'elle ouvrira la voie à une plus grande coopération dans le futur. Notre objectif premier est de proposer aux organisations mauriciennes une formation qui s'appuie sur l'excellence académique de Stanford dont la renommée et l'expertise sont mondialement reconnues. Le programme est entièrement conçu par les professeurs de Stanford que ce soit au niveau de la planification des cours que du développement du contenu. Les sessions interactives avec les professeurs de Stanford, les ateliers pratiques et les études de cas basées sur des exemples réels offriront par ailleurs aux participants une perspective concrète et pratique.

Comment la MCCIBS va-t-elle mesurer le succès de ce programme et quels indicateurs d'impact espère-t-elle voir émerger dans le paysage de l'innovation à Maurice ?

Le succès du programme se mesurera avant tout au nombre de participants mais aussi au nombre de personnes qui complèteront leur formation et obtiendront leur diplôme. Les retours qualitatifs des participants, tels que les compétences acquises, les changements de perspective et les applications pratiques dans leur domaine respectif seront également des indices de succès. L'influence du programme sur la création d'un réseau dynamique et collaboratif pour donner une nouvelle impulsion au développement d'un écosystème d'innovation à l'échelle nationale serait aussi un excellent indicateur du succès de ce programme et de son impact sur le paysage de l'innovation à Maurice.

Comment cette opportunité peut-elle contribuer à renforcer le leadership et la compétitivité des entreprises à Maurice sur le plan économique ?

L'innovation demeure un moteur important de la croissance et du développement économiques car elle implique la conception et la diffusion de nouveaux produits, procédés et méthodes. En stimulant l'innovation, les entreprises ont la possibilité d'adapter des technologies et des méthodologies de travail modernes qui ne pourront qu'accroître leur compétitivité à un moment où de nombreuses entreprises mauriciennes visent à étendre leur présence et leur empreinte géographique tant au niveau régional qu'international. Cette opportunité, nous l'espérons, pourra également favoriser un nouveau modèle de leadership misant davantage sur la collaboration et le développement de compétences qualifiées et adaptables pouvant aider leur organisation à relever les nouveaux défis économiques.

Comment pensez-vous que cette initiative, axée sur l'innovation, pourrait influencer la croissance économique de Maurice à moyen et long termes ?

Nous tenons à préciser que cette initiative ne pourra pas, à elle seule, avoir la prétention d'influencer la croissance économique. Elle vise en revanche à mettre ou à remettre le thème de l'innovation au centre de l'agenda du pays et de nos décideurs, qu'ils soient du secteur public ou privé. Le lien entre l'innovation et le progrès économique et social, reconnu à l'article 9 des SDG, est aujourd'hui incontestable. Il est aussi généralement admis que l'arrivée des nouvelles technologies - la biotechnologie, la blockchain, la connectivité numérique, la science des matériaux ou l'intelligence artificielle - devrait contribuer à soutenir la croissance et améliorer la qualité de vie des populations.

Nous savons tous que Maurice doit sans cesse réinventer son modèle économique. La crise du Covid-19 a, par exemple, remis au premier plan le sujet de l'autonomie alimentaire. L'innovation, grâce à l'apport des nouvelles technologies, peut sans doute aider à revitaliser notre agriculture en encourageant l'État et les entreprises à mobiliser leurs ressources en Recherche et Développement, tout en revalorisant l'enseignement supérieur dans le domaine agricole.

Quelles synergies avec le tissu économique local anticipez-vous grâce à ce programme de développement professionnel ?

Ce programme repose avant tout sur la collaboration entre les participants, les entreprises et les acteurs économiques, qu'ils soient publics ou privés. Des professionnels mieux formés et connectés peuvent jouer un rôle crucial dans la promotion d'un écosystème économique dynamique. Ce programme vise à créer des synergies qui contribueraient à l'amélioration des compétences, à la stimulation de l'innovation et au renforcement de l'entrepreneuriat.

Ce serait pour nous un énorme succès s'il aboutissait à la création d'une plateforme nationale de l'innovation regroupant des acteurs de différents secteurs et qui deviendrait un lieu d'échanges, de confrontation d'idées et de discussions autour de projets innovants qui seraient bénéfiques à notre pays. La MCCIBS est prête à jouer un rôle de facilitateur si les participants décidaient d'aller dans cette direction.

Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux dirigeants et cadres supérieurs d'entreprises mauriciennes pour les encourager à participer à ce programme ?

Nous avons pour la première fois à Maurice la chance d'accéder à un programme de formation de Stanford sur un sujet extrêmement pointu. Nous ne pouvons qu'encourager les dirigeants et cadres supérieurs d'entreprises mauriciennes ainsi que les responsables d'institutions publiques et parapubliques de participer à cette expérience enrichissante qui favorise le développement professionnel et la collaboration. Ce programme, approuvé par la MQA, offre également une plateforme propice à la collaboration intersectorielle, favorisant ainsi la création de synergies bénéfiques pour l'économie mauricienne dans son ensemble.