Ile Maurice: Réservoir de scandales et pompe à fric pour protégés

Le Nord serait la région où la CWA reçoit le plus de plaintes du public, notamment de Triolet, Fond-du-Sac, The Vale, Notre-Dame, Goodlands, Rivière-du-Rempart et Montagne-Longue, mais où moins de 2 % de plaintes seraient traitées. En plus du manque d'eau, nous dit-on, il y a un manque d'outils et des matériaux. Un rapport de l'audit interne sorti en septembre 2023 aurait relevé de nombreux cas de vol. Des matériaux de la CWA ont été retrouvés chez un sous-traitant alors qu'il entreprenait des travaux pour un client privé. Un cadre a été arrêté et cela à plusieurs reprises pour les vols.

Le directeur de la zone, lui, avait déjà soumis sa démission à quatre reprises pour ensuite revenir sur sa décision. Sa dernière tentative de départ suivait ce rapport d'audit interne où sont pointés du doigt deux autres cadres, dont un certain D., un Flying Squad Officer, qui est connu pour sillonner l'île à bord du véhicule de la CWA. Il est souvent vu à la plage, à l'hôtel ou au restaurant en train de siroter une bière glacée, cela pendant les heures de bureau alors que les habitants crient à la sécheresse de leurs robinets.

Explication de la condescendance de la direction envers D : c'est lui qui transporterait les matériaux de la CWA vers le sous-traitant qui est reconnu comme proche de la direction. Ce n'est pas tout. Un certain R., un autre Flying Squad Officer, possède une petite quincaillerie, spécialisée dans les produits de plomberie... et avec un très gros chiffre d'affaires. Enfin, ce serait D. qui au- rait comploté pour faire muter loin, à Rose-Belle, un superviseur qui ne voyait pas d'un bon oeil tous ces trafics. D'ailleurs, le bureau de Rose-Belle est devenu, selon les dires d'un employé, la Sibérie de la CWA. D. et R. ne seraient pas qualifiés pour le job.

%

Toujours dans le Nord, on nous apprend que ce ne sont pas les employés de la CWA qui ouvrent et ferment les vannes des réservoirs. On ne se dérange ni tôt le matin, ni le soir pour le faire car cette responsabilité est confiée aux gardes de sécurité qui bien souvent, nous précise-t-on, sont ivres et oublient de le faire. D'où l'irrégularité dans la distribution d'eau, même quand les réservoirs sont remplis. Dans certains sites, il n'y a pas de gardien et les réservoirs sont laissés libres à n'importe qui veut y accéder.

Et ailleurs...

On nous apprend que le nouveau réservoir de Cluny n'est toujours pas opérationnel depuis plus de trois mois. Après celui de l'Amitié à Rivière-du-Rempart qui est toujours inutilisable depuis son érection en 2019, un deuxième, fraîchement livré en août dernier, connaît lui aussi des soucis. C'est la même firme, Sotravic, qui avait obtenu le contrat pour la construction de ces réservoirs dont l'inauguration a été faite en grande pompe, c'est le cas de le dire.

Cependant, celui de Cluny, bien que rempli d'eau, n'en distribue point et l'on ignore les raisons officielles de ce retard, bien que l'on parle de la mauvaise tuyauterie. Les conduits auraient tendance à exploser, ne supportant pas la pression, nous dit une source. Un autre réservoir, à Riche-en-Eau, aurait été sollicité pour fournir son eau aux usagers de Cluny et des environs.

On aurait même dépensé beaucoup d'argent pour l'installation d'énormes conduits pour transporter l'eau de Riche-en-Eau à Cluny. Alors que le problème du réservoir de Cluny est toujours à l'étude... Il faut noter que ces réservoirs sont approvisionnés par des nappes phréatiques. On pompe, on pompe... On apprend d'une autre source (d'eau) que la CWA doit beaucoup d'argent à Sotravic, ce qui aurait ralenti les travaux. On ne sait qui dit vrai. Le Premier ministre, qui avait été invité à couper le ruban en août, ne serait pas au courant que le réservoir n'est pas encore opérationnel. Sotravic reste silencieux.

Eau-Bouillie, Eau-Bleue et eau polluée

À Eau-Bouillie, dans le Nord, un réservoir fait non de béton mais de verre et d'acier connaîtrait, lui, un tout autre problème. Ce système, qui garantirait pourtant une meilleure hygiène et qui aurait coûté moins cher, subirait un problème de fuite. Résultat : le village de Montagne-Longue et des régions avoisinantes connaissent des coupures dans la distribution d'eau. La CWA n'est pas revenue vers nous.

À Eau-Bleue, la cascade et la rivière réputées pures sont menacées de pollution par la... CWA. À la petite station qui s'y trouve, les employés n'ont visiblement pas de poubelles et se débarrassent de leurs ordures en tout genre derrière le bâtiment, juste au bord de la cascade. Ces détritus qui s'entassent sont près de se déverser dans l'eau bleue, surtout lors de la prochaine crue.