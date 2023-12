Sénégal: Amiens - La colère et la déception d'Omar Daf après la défaite contre Troyes

Entraîneur d'Amiens, Omar Daf n'a pas du tout aimé la défaite de son équipe contre Troyes mardi à l'occasion de la 17e journée de Ligue 2. Une défaite 2-0 à domicile que le technicien sénégalais ne digère pas.

« C'est une grosse déception. On voulait confirmer après notre victoire de samedi. Malheureusement, avoir la possession sur ce genre de rencontre n'est pas gage de réussite. On a été contré, on a couru après le score et ça a été compliqué », a-t-il lâché en conférence de presse.

« Quand on joue face à ce genre d'équipe qui jouent leur maintien, il faut être hyper prudent. On ne l'a pas été, on s'est beaucoup livré et on a été impatient à 1-0. On n'a pas perdu notre lucidité, on n'est pas resté assez cohérent. La blessure de Sébastien Corchia (touché au genou) ne doit pas être une excuse, j'espère que ce n'est pas trop grave. Derrière, on doit réagir très vite, malheureusement le but vient nous sanctionner. Je suis très énervé et déçu », a réagi Omar Daf, très énervé et déçu.

Amiens est actuellement 11e de Ligue 2 avec 23 points.