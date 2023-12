Congo-Brazzaville: Foire agricole - Les acteurs agropastoraux exposent leurs productions à Brazzaville

Une soixantaine des groupements des acteurs agropastoraux répertoriés dans les différents départements du Congo expose et vend leurs produits, du 6 au 9 décembre à Brazzaville, à la faveur de la première édition du comice agricole. L'ouverture de ce comice a été lancée par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la pêche, Robin Pascal Ongoka.

Dans les différents stands repartis par département, implantés dans l'enceinte du stade Félix-Eboué, au coeur de Poto-Poto, on y trouve une variété diversifiée des produits agricoles, agroindustriels et halieutiques. Ainsi, les visiteurs vont découvrir une gamme de produits , notamment les fruits, les légumes, les produits de transformation tels que la farine de manioc ou foufou, les produits d'élevage tels que la viande de boeuf, de porc, le poulet de chair, les oeufs, le poisson, la charcuterie, etc.

Le groupement Scdie venu du Pool, district de kinkala, transforme les fruits et légumes séchés. Plus loin, il y a le groupement Agrotraba group, basé dans la Lékoumou, à Sibiti, qui produit de l'huile de palme depuis 2021 et possède une palmeraie de 19 hectares. A cette foire, la Bouenza est représentée par le groupement Socaïm qui vend des tomates, des pastèques, des arachides et aubergines. La Cuvette Ouest, par le biais de l'Etablissement 3I, venu du district d'Itoumbi, oeuvre dans la foresterie, produit les noix de palme, l'huile de palme bio et possède une plantation de 45 hectares. Aussi, Pointe-Noire, à travers le stand du groupement Exotic food, transforme les produits agroalimentaires tels la pâte d'arachide "Emboto en chocolat" et stick emboto.

Au total, plus de 1300 groupements à travers le Congo ont bénéficié des fonds à coûts partagés du Projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale (Pdac) financé par la Banque mondiale et la République du Congo.

Tenu sur le thème « Valorisons les acteurs agropastoraux et halieutiques en consommant local », ce comice facilité et appuyé par les moyens techniques de Cerpac est une rencontre entre les producteurs et les consommateurs, d'une part, et entre les producteurs afin d'échanger sur leurs expériences, d'autre part, a signifié Isidore Ondoki, coordonnateur national du Pdac. Il a, par ailleurs, exhorté les acteurs agropastoraux à continuer de travailler même après la clôture du projet, esperant que les autorités congolaises oeuvreront davantage afin de trouver des moyens nécessaires pour faire vivre ce secteur.

Pour Robin Pascal Ongoka, il s'agit de stimuler la production à grande échelle des produits agropastoraux et halieutiques, (...) de renforcer la visibilité des produits du terroir et les activités du Pdac.

La tenue de ce comice agricole est la matérialisation de l'une des recommandations de la session du comité de pilotage du Pdac.