Afrique Centrale: Intégration - Le Congo et le Cameroun bientôt reliés par un chemin de fer

Le Congo et le Cameroun ont signé, le 5 décembre à Brazzaville, un contrat de partenariat pour la construction d'une ligne de chemin de fer de 149 kilomètres reliant le site de production du gisement de fer Nabemba-Mbalam, dans la Sangha, au port de Kribi, au Sud du Cameroun, pour un coût prévisionnel de 1,3 milliard de dollars.

La construction de la voie ferrée entre Nabemba et le port de Kribi fait partie des projets retenus par le Congo et le Cameroun dans le cadre de l'exploitation conjointe du gisement de fer Nabemba-Mbalam. Le projet sera mis en oeuvre par un consortium chinois qui le finance à 1,3 milliard de dollars. Il porte sur le financement, la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer longue de 149 kilomètres, reliant le site d'exploitation du gisement Nabemba, dans le département de la Sangha, au port autonome de Kribi, au Sud du Cameroun, où sera construit un port minéralier capable de traiter 125 millions de tonnes de fer par an.

Les travaux financés entièrement par le consortium, à hauteur de 1,3 milliard de dollars, vont s'exécuter sur une durée prévisionnelle de trente-six mois, dont une période de complétion d'études additionnelles de six mois nécessaires à la réalisation du programme d'investissements de démarrage.

« Le projet va générer plus de 23 milliards de dollars de revenus fiscaux directs et plus de vingt mille emplois directs et indirects à la République du Congo. L'objectif est de produire, à terme, 125 millions de tonnes de fer enrichi par an. La seconde phase portera sur la construction d'une dorsale ferroviaire de 1300 kilomètres reliant les départements de la Sangha et du Kouilou. Par ce projet, le Congo et le Cameroun deviendront la cinquième puissance productrice de fer de la planète », a précisé le directeur général de la société camerounaise Bestway F.LTD, Alexandre Mbiam.

Durant les trois premières années, la production prévisionnelle sera de 10 millions de tonnes de fer par an, avant d'atteindre un pic annuel de 125 millions de tonnes.

Le fer à produire, a-t-il renchéri, sera transformé en partie localement afin de favoriser la chute des prix du fer à béton sur le marché national et promouvoir l'éclosion de l'industrie immobilière.

S'exprimant à cet effet devant le ministre d'Etat, ministre de l'Industrie minière et de la Géologie, Pierre Oba, le ministre congolais des Transports, Honoré Sayi, et son homologue du Cameroun, Bibéhé Ngallé, ont salué la mise en oeuvre de ce projet qui renforce la coopération bilatérale entre les deux pays.