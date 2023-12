Congo-Brazzaville: Partenariat - L'INS et l'ARPCE signent un protocole d'accord de collaboration

Le directeur général de l'Institut national des statistiques (INS), Gaspard Symphorien Mbou Likibi, et le directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE), Louis-Marc Sakala, ont signé, le 6 décembre à Brazzaville, un protocole d'accord de collaboration qui vise la mise en place d'un cadre de coopération entre les deux structures.

Le protocole d'accord conclu permettra aux deux structures de procéder, de manière coordonnée, à la collecte et à la fourniture des informations des secteurs des postes et des communications électroniques auprès des organismes internationaux.

En le signant, l'INS s'engage à mettre à la disposition de l'ARPCE son expertise dans les champs d'activité qui touchent à la statistique ; fournir à l'ARPCE des informations relatives à la réglementation de l'INS et aux méthodes de recueil des données statistiques ; informer l'ARPCE un mois à l'avance du début des opérations de recueil des données auprès de la population et des ménages ainsi que du contenu et de la périodicité de renseignement des questionnaires transmis par les institutions internationales à l'INS, en lien avec les secteurs régulés par l'ARPCE ; fournir à l'ARPCE toute information utile et un appui nécessaire à la mise en oeuvre du protocole. Entretenir avec l'ARPCE des relations d'échanges et de concertation qui contribuent au développement des parties dans leurs missions communes, rappelées dans le préambule de l'accord.

%

Pour sa part, l'ARPCE devra verser à l'INS une contribution en espèces du budget convenu d'un commun accord, en monnaie locale dans le cadre des campagnes de recueil de données auprès de la population et des ménages, en rapport avec les secteurs régulés par l'ARPCE. Elle devra mettre à la disposition de l'INS son expertise dans les champs d'activités qui touchent les technologies de l'information et de la télécommunication ; lui donner des informations relatives à la réglementation, aux autorisations de fournir des services postaux et de communications électroniques ; informer l'INS du contenu et de la périodicité de renseignement des questionnaires transmis par les institutions internationales à l'ARPCE ; instituer et maintenir un cadre d'échange et de concertation avec l'INS en tant qu'organisme public de production des statistiques officielles, en application de sa propre politique de formation du personnel statisticien de qualité.

Evoquant l'importance de cet accord pour le pays de façon générale et pour les deux directions de façon particulière, le directeur général de l'INS, Gaspard Symphorien Mbou Likibi, a indiqué qu'ils ont en commun des statistiques ou des informations fournies généralement aux organismes internationaux, ajoutant : « C'est tout à fait fonder que nos deux structures soient appelées à collaborer ».

Le directeur général de l'ARPCE, Louis-Marc Sakala, a quant à lui précisé :« A travers cette signature, l'ARPCE entend faire rayonner le Congo au niveau des agences internationales de notation par la mise à leur disposition des données fiables sur les secteurs qu'elle régule. Notre présent engagement à conjuguer nos efforts à l'effet de ce rayonnement est d'une importance majeure pour le classement du Congo au niveau international dans l'indice de développement des TIC et du secteur postal ».