Congo-Brazzaville: Violence en milieu scolaire - Les filles du CEG Pierre-Mayindou sensibilisées au phénomène

Le club des filles du Collège d'enseignement général (CEG) Pierre-Mayindou, dans le septième arrondissement de Brazzaville, Mfilou, ont édifié, le 5 décembre, les élèves des classes de 6e et 5e sur les violences faites aux filles, à travers la poésie et le chant.

La rencontre a été initiée par l'organisation non gouvernementale Azur développement, avec l'appui de l'Union européenne, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « Protection des femmes et filles contre les violences ayant pour fondement le genre», qui s'exécute dans les départements de Brazzaville, de la Bouenza et de Pointe-Noire. Il s'agissait de présenter les services offerts par les guichets uniques d'assistance aux femmes et enfants victimes de violences. Filles et garçons ont ainsi été édifiés sur les manifestations et les conséquences des violences sexuelles, physiques, psychologiques et économiques faites aux filles.

La sensibilisation, à travers une mise en scène, a porté sur le thème « Lutte contre les violences ayant pour base le genre en milieu scolaire dans la société congolaise ». Le slogan « Violence non, violence jamais et violence plus jamais » a servi d'interpellation à la gent féminine de dénoncer toutes formes de violences.

Le club des filles du CEG Pierre-Mayindou a souligné les signes de violences et leurs conséquences sur le plan économique, physiques et bien d'autres, insistant sur la prévention en milieu scolaire.

La sensibilisation s'est déroulée en présence du responsable de la direction départementale du ministère de l'enseignement général, Evariste Mondikabeka, et de l'attaché culturel à la mairie de Mfilou, Paul Abandzounou.

Evariste Mondikabeka a rappelé le rôle de l'école et des enseignants pour une bonne éducation qui éviterait les violences en milieu scolaire et l'attribution des notes par complaisance, sans mérite. Selon lui, l'établissement a un règlement intérieur qui est régi par des lois et devoirs qui interdisent tout acte de violence en milieu scolaire. L'élève a la responsabilité d'écouter et de partager ces lois aux autres afin d'éviter les objets interdits qui conduisent à la violence. Pour sa part, Paul Abandzounou a assuré les organisateurs de leur soutien dans la lutte contre les violences en milieu scolaire.

L'animatrice de l'association Azur développement, Herty Nathalie Ngouanga, a présenté à cette occasion les services de guichet unique d'assistance qui offre des services gratuits aux victimes de violences, prenant en charge les soins médicaux et les accompagnant aux services de la police, de la gendarmerie, dans les poursuites judiciaires et dans les activités génératrices de revenus.