Sénégal: Reconstruction des bidonvilles - Macky Sall donne la cité Baraka en exemple

Le président de la République, Macky Sall, a présidé hier, mardi 5 décembre, la cérémonie de réception des nouveaux logements de la cité Baraka. Saluant la rénovation de cette cité, le président Macky Sall a trouvé que cela témoigne que, «les bidonvilles ne sont pas une futilité et qu'il est possible, avec générosité et engagement, de transformer les bidonvilles en habitations saines et en harmonie avec l'architecture des villes». Selon le chef de l'Etat, «le modèle réussi doit inspirer davantage les Sénégalais, mais également le monde, pour que les habitants des bidonvilles soient respectés et traités avec dignité et considération».

A en croire toujours la président Macky Sall, «la rénovation de la cité Baraka s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de modernisation urbaine nommé Programme "Zéro bidonville" qui, lui-même, est une entité du Programme 100.000 logements ; tout ceci pour faciliter aux Sénégalais l'accès au logement». Macky Sall dira aussi que, «la réception de ces logements est un pas important dans la concrétisation de notre conviction qu'il est bien possible de transformer un bidonville à un quartier moderne, où les populations concernées sont relogées».

Mieux, explique-t-il, «le projet est constitué d'un complexe de onze (11) immeubles dont deux cent dix (210) appartements qui sont réservés aux populations impactées de Baraka, et, bien sûr, ce relogement sera régi par les règles organisant la copropriété au Sénégal, et soixante (60) appartements à usage commercial». Le président de la République a, en définitive, appelé les populations à veiller à la propreté de la cité. Il promet, par ailleurs, la diligence de la construction de la mosquée de la cité Baraka.