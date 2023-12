Sénégal: Le président Macky Sall attendu à Brazzaville, Doha et Genève

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, quitte Dakar ce mercredi pour se rendre successivement à Brazzaville (Congo), Doha, au Qatar, et Genève, en Suisse, annonce la présidence sénégalaise, dans un communiqué.

Dans la ville helvétique, "il prendra part, sur invitation du Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, à la commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme (...)". Ce 75e anniversaire est axé sur le thème : "L'avenir des droits humains, de la paix et de la sécurité".

"À Genève, le président Sall répondra également à une invitation de la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour s'adresser au Conseil général de l'OMC sur le thème du +Commerce mondial inclusif et durable+", informe encore le communiqué.

Durant son séjour au Qatar, il prendra part au 21e Forum de Doha. Selon ses organisateurs, "le Forum de Doha est une plateforme qui accueille une diversité de points de vue reflétant les nombreux points de vue et intérêts de tous, en particulier de ceux dont les voix sont souvent ignorées. Il repose sur la conviction qu'un dialogue constructif est le meilleur - sinon le seul - moyen de créer une sécurité, une justice et une liberté durables dans notre monde interconnecté.

Pour la 21e édition du Forum de Doha, ils promettent de rassembler "les plus hauts responsables, dirigeants et penseurs du monde entier pour aborder les questions non résolues les plus urgentes dans les domaines" notamment des relations internationales et de la sécurité, de la politique et du développement.

Le retour du président de la République à Dakar est prévu le 13 décembre prochain.