Cote d'Ivoire: Caravanes jeunesse saine - Bilan à mi-parcours satisfaisant

La lutte contre les fléaux sociaux en milieu jeunes se poursuit. A cet effet, une campagne nationale a été initiée à travers les « caravanes jeunesse saine » débutées au mois de février 2023.

Le lancement officiel de cette campagne a eu lieu le 16 août 2023 au forum de l'Université de Cocody. La feuille de route élaborée par le gouvernement prévoyait la sensibilisation de 6 millions de jeunes sur diverses thématiques dont la lutte contre les Ist/Vih/Sida, les grossesses précoces et non désirées, l'alcoolisme, les drogues, aura permis selon le directeur de la protection de la jeunesse, Okobé Arsène de sensibiliser 8 057 509 adolescents et jeunes, dont 797 855 à travers les données de routine et 7 259 654 à travers les médias et réseaux sociaux y compris la plateforme U-Report.

Ce bilan a été dressé le 5 décembre lors d'une conférence de presse, à Sebroko. A côté de cela, a-t-il informé, 160 éducateurs de Pairs formés ont été formés à travers les Compétences de vie courante (Cvc) et ont permis de former à leur tour d'autres adolescents et jeunes dans la communauté pour un effectif global de 5460 personnes.

Par ailleurs, a-t-il informé, 11 441 femmes ont bénéficié de l'offre de méthodes contraceptives modernes, avec 2 187 (19,12%) pour les oraux, 4 214 (36,83%) pour les injectables et 5 040 (44,05%) au titre des implants.

« Nous avons pu distribuer 52 791 préservatifs et 18 919 personnes ont été dépistées du Vih. Les futures étapes concernent pour le mois de décembre, une vingtaine de localités à parcourir : Grand-Lahou, Jacqueville, Dabou, Agboville, Aboisso, Bonoua, Bassam, Ferkéssedougou, Korhogo, Bouaké, Yamoussoukro, Issia, Daloa, Duékoué, Guiglo, Bouna, Bondoukou, Abengouro et Adzopé », a annoncé le directeur.

Toutefois, le conférencier a annoncé qu'en marge de l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (Can) 2023 prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 Février 2024, des dispositions sont en cours pour assurer un déploiement des équipes sur la période dans les principales villes abritant la compétition ainsi que d'autres grandes villes ciblées pour le déploiement des équipes.

Rappelons que les « caravanes jeunesse saine » bénéficient de l'appui technique et financier des partenaires du système des Nations Unies, notamment l'Unfpa et l'Unicef.