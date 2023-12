Ile Maurice: La liste des victimes s'allonge

Manish Narain, un jeune de 19 ans, a perdu la vie, mercredi, aux petites heures du matin. Il est la 126e victime d'un accident de la route cette année. Il a perdu le contrôle de sa moto, qui a terminé sa course contre un pylône de caméra Safe City à Grand-Gaube. Il rentrait du travail lorsque l'accident s'est produit. Ses proches sont désemparés.

«Il est trop jeune pour mourir et avait toute la vie devant lui, ainsi que de nombreux projets. La vie est cruelle et injuste», ne cesse de répéter Sanjana, la tante de Manish. Cette dernière, très proche de la victime, se demande où elle puisera le courage nécessaire pour parler de cette disparition soudaine, qui plonge ses proches et amis dans une grande détresse. «C'est vers 1 heure du matin que nous avons reçu un appel de la police pour nous informer de l'accident. Manish rentrait du travail lorsque le drame s'est produit. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, il était trop tard. Il avait déjà poussé son dernier soupir. C'est un choc pour la famille», confie Sanjana.

Manish Narain travaillait comme serveur au bar de l'hôtel Veranda. Il envisageait de gravir les échelons jusqu'à devenir barman avant de postuler pour travailler sur des bateaux de croisières afin de suivre les traces de son frère aîné. «Il était très joyeux et toujours prêt à aider. Il aimait être entouré de ses proches et était d'un grand soutien pour sa mère qui est malade. Il lui donnait toujours du courage en lui disant qu'il était fort et pouvait s'occuper d'elle. Aujourd'hui, il est parti en la laissant meurtrie.» La famille attend l'arrivée du frère aîné de la victime avant de procéder à ses funérailles.

C'est peu avant 1 heure du matin que la police de Grand-Gaube a été informée de l'accident. En se rendant sur place, à proximité du terrain de football, les policiers ont constaté que le jeune homme gisait inconscient à côté de sa moto. Il saignant abondamment de la bouche. À l'arrivée des membres du personnel du Service d'Aide Médical d'Urgence, ces derniers ont constaté son décès et son corps a été envoyé à la morgue de l'hôpital SSRN à Pamplemousses à des fins d'autopsie.