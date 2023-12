Maroc: Le partenariat Maroc-Emirats Arabes Unis, une 'source d'admiration et d'inspiration' pour les pays de la région (membre du PSOE)

Madrid — La Déclaration signée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Président de l'État des Émirats Arabes Unis, constitue une "source d'admiration et d'inspiration" pour l'ensemble des pays de la région souhaitant bâtir des "partenariats stratégiques", a souligné, mercredi, Juan Segovia, membre du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE).

"Cette Déclaration et les mémorandums signés dans le cadre de la visite de SM le Roi aux Émirats Arabes Unis revêtent une importance stratégique et englobent des aspects et des secteurs vitaux pour garantir un développement durable dans plusieurs domaines", a relevé M. Segovia, dans une déclaration à la MAP.

"Le caractère exceptionnel et singulier des mémorandums et leur portée multidimensionnelle confère à ce partenariat orienté vers l'espace atlantique une importance et une richesse particulières, notamment en ce qui concerne la valeur et l'envergure des projets d'infrastructures concernés par les accords, plus particulièrement le Nador West Med et le port atlantique de Dakhla dans le Sahara marocain", a fait observer M. Segovia, ancien député régional socialiste et secrétaire général du Rassemblement socialiste de Fuencarral.

"Ce partenariat innovant consacre la vision stratégique du Maroc, un pays qui avance à pas de géants, pour bâtir des alliances orientées vers l'avenir et consolider la politique extérieure du Royaume", a soutenu M. Segovia.

"Le Maroc jouit d'une excellente réputation sur la scène internationale. En témoigne la qualité de ses relations avec les États-Unis, l'Europe, en particulier l'Espagne, l'ensemble des pays africains et du Moyen-Orient, ce qui en fait un pays incontournable en matière de politique étrangère", a-t-il ajouté.