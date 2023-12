Maroc: Les mémorandums d'entente signés par le Maroc et les EEAU ouvrent des horizons prometteurs au partenariat entre les deux pays (ministre émirati)

Abou Dhabi — Les mémorandums d'entente signés entre l'État des Émirats Arabes Unis et le Royaume du Maroc ouvrent des horizons prometteurs au partenariat des deux pays et traduisent la solidité de leur coopération, a indiqué le ministre émirati de l'investissement, Mohamed Hassan Souidi.

Ces mémorandums, qui couvrent différents domaines et secteurs, notamment l'eau, l'énergie, l'agriculture et les Data Centers, marquent un nouveau chapitre dans les relations des deux pays et permettent des opportunités plus larges en matière de coopération économique aux retombées positives sur le processus du développement durable aussi bien du Maroc que de l'Etat des Emirats Arabes Unis, a souligné M. Souidi dans une déclaration à la MAP.

Il a également fait savoir que ce partenariat global fait partie des initiatives et des programmes de l'Etat des Emirats Arabes Unis visant à mettre en place des alliances d'investissement avec des partenaires internationaux dans la perspective de créer de nouvelles opportunités et d'ouvrir de larges horizons pour un développement partagé.

SM le Roi Mohammed VI et SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, avaient présidé, lundi au Palais présidentiel "Qasr Al Watan" à Abou Dhabi, la cérémonie d'échange de plusieurs mémorandums d'entente entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats Arabes Unis, dans le cadre de la visite travail et de fraternité que le Souverain a effectuée aux Émirats Arabes Unis, à l'invitation du Président émirati.