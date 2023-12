Maroc: Le Secrétaire général du gouvernement s'entretient à Rabat avec la Directrice générale adjointe de l'AIEA

Rabat — Le Secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, a reçu, mercredi à Rabat, la Directrice générale adjointe de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), Mme Lydie Evrard, en présence du Directeur général de l'Agence Marocaine de Sureté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR), Said Mouline.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des travaux de la mission du Service Intégré d'Examen de la Réglementation de l'AIEA (IRRS) visant à contribuer au renforcement et à l'optimisation du cadre réglementaire et institutionnel en matière de sûreté nucléaire et radiologique au Maroc, indique un communiqué du Secrétariat général du Gouvernement.

Au cours de cette entrevue, les deux hauts responsables ont mis en exergue les très anciennes et fructueuses relations de coopération entre le Royaume du Maroc et l'AIEA dont la mission en cours de l'IRRS en témoigne, souligne la même source.

A cet égard, Mme. Evrard a exprimé son entière satisfaction au sujet du déroulement de la mission, des conclusions et des recommandations auxquelles la mission est parvenue, poursuit le communiqué.

Pour sa part, M. Hajoui a assuré Mme Evrard de l'entière disponibilité du Secrétariat général du Gouvernement pour accompagner l'AMSSNuR dans la poursuite du développement du cadre réglementaire relatif à la sureté et à la sécurité nucléaires et radiologiques, notamment en ce qui concerne les textes réglementaires qu'il faudrait revoir ou adopter en tenant compte des conclusions et recommandations de la mission de l'AIEA, ajoute la même source.