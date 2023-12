Afrique du Nord: Le Maroc continue de renforcer son leadership régional grâce à un nouveau partenariat stratégique avec l'EEAU (universitaire colombien)

Bogota — Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, poursuit l'oeuvre de renforcement de son leadership régional en établissant un nouveau partenariat stratégique avec l'Etat des Émirats Arabes Unis (EEAU), a affirmé Hernan Olano, doyen de la Faculté de droit de l'Université colombienne d'UNICOC.

Dans une déclaration à la MAP, l'universitaire colombien a salué la Déclaration "Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et les Emirats Arabes Unis", signée par Sa Majesté le Roi et SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Président de l'EEAU, notant que ce document vise à porter les relations bilatérales et la coopération entre les deux pays vers des horizons plus larges.

Les partenariats économiques efficaces entre les deux pays, a-t-il ajouté, ont pour but ultime de servir les intérêts supérieurs des deux nations et de promouvoir le développement et le bien-être des deux peuples frères.

Pour cet expert en relations internationales, "le Maroc dispose ainsi d'une opportunité de diversifier ses partenaires et ses marchés et de répondre aux objectifs d'un partenariat stratégique continental et transcontinental, dont les contours ont été dessinés par SM le Roi Mohammed VI pour le progrès et la prospérité du Royaume".

Ce partenariat entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis s'inscrit dans une série d'options stratégiques dans lesquelles les pays sud-américains devraient s'insérer, d'autant plus que le Royaume est devenu une porte d'entrée vers les marchés africains, a tenu à souligner l'universitaire colombien.

Et Olano de conclure : "désormais, il est possible d'accéder facilement aux marchés du monde arabe grâce aux synergies créées et à l'intensification des échanges, qui constituent l'un des moteurs de l'économie du Maroc".