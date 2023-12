Afrique du Nord: Le Maroc et les EEAU passent à la vitesse supérieure dans leur partenariat (économiste)

Paris — La visite de travail et de fraternité effectuée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Abou Dhabi marque le passage à la vitesse supérieure dans le partenariat de "longue date" liant les deux pays frères, a indiqué l'économiste français Henri-Louis Védie.

Il s'agit d'une nouvelle étape franchie entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis, qui ont accéléré leur coopération notamment dans les volets économique et d'investissement, a relevé M. Védie dans une déclaration à la MAP.

Avec cette visite Royale, la relation "d'exception" unissant les deux pays prend une nouvelle dimension, souligne l'économiste, mettant en avant les retombées économiques "sans précédent" des mémorandums d'entente signés dans des secteurs clés, comme les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire.

Dans ce sens, il a fait savoir que ces mémorandums permettront à cette relation d'excellence d'entamer une nouvelle phase à travers d'importants investissements, à même de garantir une synergie entre les deux pays, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables, où le Maroc est "un leader".

Et de noter que la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI s'inscrit dans le cadre d'un développement partagé et d'une ambition commune d'aller de l'avant et d'enrichir davantage un partenariat ancien, stratégique et ancré entre les deux pays.

Ce partenariat concerne essentiellement trois volets, à savoir le développement des relations afro-atlantiques avec des projets très importants sur la façade atlantique, tout particulièrement à Dakhla (le projet d'aménagement et de développement Dakhla Gateway Africa, le méga-projet du port Dakhla Atlantique et l'aéroport Dakhla hub) ainsi que la création et la gestion de la flotte commerciale maritime entre les deux pays, a fait observer M. Védie.

Le deuxième volet est en lien avec le développement des énergies renouvelables notamment le transport de l'électricité, alors que le troisième volet concerne un partenariat focalisé sur la sécurité alimentaire, a précisé l'économiste.

Il s'agit d'investissements "très lourds" sur le plan financier qui s'inscrivent dans la durée, a-t-il ajouté, notant qu'à la faveur de ces accords et de ce partenariat renouvelé, les deux pays peuvent s'ouvrir sur d'autres horizons et développer des projets ouverts sur l'international.

Tout en soulignant la "vision stratégique" de SM le Roi et de SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, M. Védie a souligné le principe de réciprocité et de complémentarité qui anime les deux pays dans la mise en place de leurs projets.