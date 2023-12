Afrique: L'Afrique, qui est à un tournant de son histoire, est prête à consolider sa place sur la scène mondiale (présidente d'Ifrane Forum)

Ifrane — L'Afrique, qui est à un tournant de son histoire, est prête à consolider sa place sur la scène mondiale, a affirmé, mercredi à Ifrane, la présidente d'Ifrane Forum, Khadija Idrissi Janati.

"Le continent africain, avec sa diversité, ses ressources abondantes et sa jeunesse dynamique, est prêt à consolider sa place sur la scène mondiale", a souligné Mme Idrissi Janati, qui s'exprimait à l'ouverture de la 7ème édition du Sommet africain du Commerce et de l'Investissement (6-8 décembre) sous le thème "Construire des champions économiques africains".

La présidente d'Ifrane Forum, plateforme de rencontres et de réflexion autour du développement du commerce et de l'investissement en Afrique, a estimé que pour réaliser pleinement le potentiel du continent, les Africains doivent concentrer leurs efforts sur plusieurs axes dont le soutien et le développement des petites et moyennes entreprises (PME).

En véritables moteurs de croissance économique du continent, "les PME africaines ne sont pas seulement des acteurs économiques, mais des agents de changement, des incubateurs d'innovation, et des créateurs d'emplois", a ajouté l'entrepreneur et dirigeante d'entreprises, relevant qu'"en les aidant à grandir et à prospérer, nous construisons des fondations solides pour des économies dynamiques et durables".

A cet égard, Mme Janati a souligné l'importance de la Zone de Libre-échange Continentale africaine (ZLECAF), qui se trouve, selon elle, "au coeur de la transformation" du continent et qui agit comme un catalyseur de développement, offrant aux PME la possibilité de s'étendre au-delà de leurs frontières nationales, de participer à des chaînes de valeur régionales et de devenir des championnes économiques à l'échelle continentale.

"La ZLECAF est une révolution économique", a expliqué, de son côté, la Conseillère principale au secrétariat de la ZLECAF, Cynthia E. Gnassingbge-Essonam, notant que cet accord, au-delà d'être un traité commercial, doit être considéré comme un "outil de développement à même de permettre d'industrialiser l'Afrique et de renforcer la compétitivité des acteurs économiques."

Mme Gnassingbge-Essonam, qui intervenait, à distance, lors d'un panel sur le thème "Construire l'Afrique que nous voulons: passer de la grande économie à l'économie des grands", a fait savoir que le Secrétariat de la ZLECAF a identifié quatre secteurs prioritaires sur lesquels il faudrait se focaliser lors des dix prochaines années pour hisser le commerce inter-africain et augmenter la capacité productive du continent.

Il s'agit, a-t-elle précisé, des secteurs de l'automobile, de la pharmaceutique, du transport et de la logistique et, enfin, de l'agriculture.

"La ZLECAF offre les instruments pour développer ces chaînes de valeurs", a-t-elle dit, appelant, toutefois, à travailler avec les États et le secteur privé pour permettre aux PME d'intégrer ces chaînes de valeur.

Dans cette même veine, la directrice générale de l'entreprise de logistique africaine PAPS Cluster, Penda Sow, a fait observer que la promotion des partenariats public-privé passe nécessairement par le renforcement du secteur privé sur le continent.

En ce sens, elle a relevé que "des acteurs privés forts sont des acteurs qui ont accès à des financements plus significatifs que ce n'est le cas aujourd'hui".

Mme Sow a également appelé à "saisir l'opportunité de l'informel" pour enrichir les recettes fiscales des États.

Pour sa part, le responsable développement au sein du Groupe Attijariwafa Bank, Youssef Krisni, a indiqué que la construction de l'Afrique de demain passe par l'investissement dans les infrastructures et des écosystèmes qui vont à leur tour permettre d'attirer de nouveaux investisseurs.

M. Krisni a également cité la bonne gouvernance, les nouvelles technologies et les énergies renouvelables comme autant de facteurs clés pour le développement de l'Afrique.

"Il faut construire notre continent dans le cadre d'un monde qui change sur le plan climatique", a-t-il fait observer, affirmant que tout le défi pour l'Afrique réside dans la réalisation d'un développement qui soit durable.

Pour son édition 2023, le 7è Sommet africain du Commerce et de l'Investissement, organisé par Ifrane Forum, réunit les acteurs et actrices du secteur privé africain, ainsi que les décideurs-décideuses et donneurs-donneuses d'ordre du continent.

Tout au long des trois jours du forum, ces transformations seront abordées sur la base d'expériences de dirigeants africains ayant réussi le pari de développer de grandes entreprises, opérant sur les plans régionaux ou internationaux dans des secteurs divers des économies africaines, de l'industrie à l'agriculture, en passant par la technologie, le commerce, le BTP, la santé, les infrastructures.