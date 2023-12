Maroc: N'Djamena - Le Maroc a fait de la formation et du renforcement des capacités un facteur phare de ses relations avec le Tchad (Diplomate)

N'Djamena — Le Maroc a fait de la formation et du renforcement des capacités un facteur essentiel et phare de ses relations avec le Tchad, a affirmé l'ambassadeur du Royaume à N'Djamena, Abdellatif Erroja.

Ce choix du Royaume a permis à des centaines de ressortissants tchadiens de se former au Maroc et actuellement, ces lauréats participent dans tous les secteurs au progrès de leur pays, a souligné M. Erroja lors d'une cérémonie d'accueil des étudiants bénéficiaires des bourses marocaines au niveau des formations académique et professionnelle, organisée lundi au siège de l'ambassade du Maroc à N'Djamena.

Le diplomate marocain qui a félicité les étudiants sélectionnés pour bénéficier d'une bourse d'études au Maroc, a relevé que ce choix n'est pas fortuit mais résulte d'un processus qui a permis de sélectionner les meilleurs candidats devant bénéficier de ces bourses d'Excellence pour poursuivre les études supérieurs dans les classes préparatoires, les instituts, les grandes écoles et les universités marocaines.

M. Erroja a indiqué qu'au titre de cette année universitaire, 78 candidats vont opter pour des études d'architectures et d'urbanisme, de commerce et de gestion, des sciences appliquées, de mathématiques, de mines, des études supérieurs en technologies, de sciences de l'ingénieur, des études agronomiques et vétérinaires, ainsi que des études technologiques (Génie Electrique, Génie Civile, Génie Informatique, Intelligence artificielle).

%

En plus de ces disciplines, cette année a connu une nouveauté en ce qui concerne la formation des médecins, 21 médecins tchadiens ont été présélectionnés pour d'éventuelles inscriptions aux études post-graduation au titre de l'année 2023/2024. 13 médecins parmi eux vont bénéficier d'une formation pour une spécialité médicale alors que 8 bacheliers ont été présélectionnés pour une formation de docteur en médecine. D'ailleurs, les 21 dossiers sont soumis à l'appréciation des universités et la suite sera communiquée aux bénéficiaires, a-t-il ajouté.

"100 bourses académiques, 50 bourses en formation professionnelle, des cursus riches et prometteurs, on a de quoi être fier, heureux, et surtout satisfait de la réussite de la coopération académique entre le Maroc et le Tchad. Un modèle de partenariat réussi qui doit consolider les liens entre les deux pays frère", s'est réjoui M. Erroja.

S'adressant aux étudiant de la formation professionnelle, le diplomate marocain a affirmé qu'il s'agit de la troisième promotion des candidats tchadiens qui ont bénéficié de ce nouveau modèle de coopération tripartite entre l'Agence Marocaine de la Coopération Internationale, l'Office marocain de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) et le ministère tchadien de la Formation Professionnelle, des Métiers et des Microfinances.

Le diplomate marocain a réitéré que cette action s'inscrit dans le cadre de la dynamique qui caractérise les relations entre le Maroc et le Tchad qui se basent sur les orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui fait du partenariat sud-sud une priorité de la politique étrangère du Royaume, et également sur l'importance donnée par les plus hautes autorités du Tchad à la formation professionnelle en tant que levier de l'économie et un choix incontournable pour l'insertion des jeunes diplômés dans la vie socio-économique.