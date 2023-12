Maroc: Tifelt - M. Tamek préside la réunion annuelle d'évaluation avec les directeurs des institutions pénitentiaires

Rabat — Le Délégué général à l'Administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Salah Tamek a présidé, mercredi au centre national de formation des cadres à Tifelt, la réunion annuelle d'évaluation avec les directeurs des institutions pénitentiaires.

Cette réunion, à laquelle ont pris part notamment le secrétaire général, les directeurs centraux ainsi que des responsables centraux, a été dédiée à l'évaluation du bilan du travail dans les différents domaines de gestion des institutions pénitentiaires et à l'examen de certaines contraintes qui entravent l'opérationnalisation optimale des chantiers de réforme, indique la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) dans un communiqué.

La rencontre a constitué également l'occasion de se réunir avec les directeurs des institutions pénitentiaires et des responsables centraux, de débattre des différentes problématiques et d'examiner les moyens pour y faire face, de manière à fixer un plan d'action et des mesures prévues au titre de l'année 2024, fait savoir le communiqué.

A cette occasion, M. Tamek a salué les réalisations accomplies durant l'année en cours, ainsi que l'esprit de responsabilité et de discipline dont ont fait preuve tous les responsables et les fonctionnaires dans l'accomplissement de leurs missions professionnelles, se félicitant aussi des grands efforts consentis par les hommes et les femmes oeuvrant dans ce secteur pour la préservation de la sécurité des institutions pénitentiaires et la qualification des prisonniers pour leur réinsertion, ainsi que la garantie de leurs droits, malgré les difficultés et contraintes qui se posent.

Il a également souligné la nécessité de poursuivre les efforts et d'oeuvrer à améliorer la communication, la coopération et la réactivité constructive avec les différents autorités et départements gouvernementaux et non gouvernementaux, en relation avec le champ pénitentiaire.

Le Délégué général à l'Administration pénitentiaire et à la réinsertion a, en outre, insisté sur l'impératif de prêter l'attention nécessaire aux affaires des fonctionnaires, et de consacrer le sérieux dans le travail et la bonne gouvernance, tout en s'engageant à imposer la rigueur et la discipline dans la lutte contre toutes les pratiques qui vont à l'encontre des règles légales et organisationnelles en vigueur, dans le but d'améliorer les situations des institutions pénitentiaires.