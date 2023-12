Algérie: Oran - Bientôt deux conférences nationales de solidarité avec le peuple palestinien

ORAN — La wilaya d'Oran abritera, prochainement, deux conférences nationales de solidarité avec le peuple palestinien, à l'initiative de la faculté des sciences sociales de l'université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella", conjointement avec le musée du Moudjahid et des organisations de la famille révolutionnaire, a-t-on appris, mercredi, du doyen de la même faculté, M. Dahou Feghrour.

La première conférence, qui se tiendra samedi prochain au siège du musée du Moudjahid, sera marquée par une rencontre à l'initiative de trois laboratoires de recherche, relevant de la même faculté, en collaboration avec la direction des Moudjahidine et des Ayants-droits et des membres de la famille révolutionnaire.

La politique de déportation du peuple palestinien prônée par l'entité sioniste et le traitement par les médias occidentaux de la situation du peuple palestinien seront les autres axes prévus, lors de cette rencontre, au cours de laquelle les conférenciers évoqueront également la question de l'information de la haine, ainsi que les différentes formes de soutien manifestées à l'échelle internationale à l'égard du peuple palestinien et sa juste cause dans les réseaux sociaux, qui fera également l'objet de communications mettant en exergue le combat du peuple palestinien martyrisé et le droit international et humanitaire, a indiqué la même source.

La seconde conférence, programmée mercredi prochain à l'initiative du laboratoire de recherche de l'histoire de l'Algérie sous le thème "du village d'Arriha à l'opération tempête d'El Aksa", sera marquée quant à elle par la présentation d'une série d'interventions devant aborder la riche histoire de la Palestine, des temps anciens en passant par la période hellénistique et romaine et la conquête islamique, mettant particulièrement en exergue les périodes fastes des dynasties abbasside et omeyade, ainsi que les guerres menées par les croisés dans cette partie de la Nation arabo-musulmane, a fait savoir la même source, qui a ajouté que l'histoire moderne de la Palestine sera également mise en relief.

Au cours de la même conférence, les organisateurs ont inscrit d'autres thématiques, notamment celles devant aborder la question du rôle du mouvement sioniste dans la migration des juifs vers la Palestine en provenance de plusieurs pays d'Europe, l'influence des guerres israélo-arabes sur le combat du peuple palestinien et les racines politico-idéologiques des massacres commis par l'entité sioniste contre les Palestiniens.

La position de l'Algérie, avant et après l'indépendance du pays, sera l'autre thème devant être abordé par les participants à cette rencontre, qui sera marquée en outre par le témoignage de citoyens palestiniens de la ville martyre de Ghaza sur les atrocités commises par la soldatesque de l'entité sioniste, depuis plus de deux mois, contre les femmes et les enfants de Palestine.