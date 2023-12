Madagascar: Comité de pilotage du Réseau SEGA One Health - L'intégration du secteur « environnement » discuté

Deux jours d'échanges et de partages. C'est ce qui définit le mieux le comité de pilotage du Réseau SEGA One Health. Coordonné par l'Unité de veille sanitaire de la COI (Commission de l'Océan Indien), ledit réseau « regroupe plus de 300 professionnels de santé humaine et animale des administrations des États membres de la COI ainsi que des institutions de référence »

. Il « contribue à l'amélioration de la surveillance, de la prévention et de la riposte face aux risques épidémiques ». Le comité de pilotage, quant à lui, correspond à l'instance de décision dudit réseau. Il réunit chaque année l'Unité de veille sanitaire de la COI, les représentants des ministères techniques des États membres, les partenaires opérationnels (CIRAD, Institut Pasteur de Madagascar, PIROI, ...) et institutionnels (Organisation mondiale de la Santé, Organisation mondiale de la Santé animale, Africa-CDC, ...), l'Agence française de développement (AFD) et l'Union européenne (UE).

La réunion de cette année, qui a été organisée à Maurice, était une opportunité pour les acteurs d'attribuer une attention particulière aux sujets stratégiques tels que l'intégration du secteur environnement dans le domaine de la sécurité sanitaire. La mise en oeuvre de la Stratégie régionale de sécurité sanitaire et du Fonds SEGA, le partage d'expertises ou encore la coordination des actions avec d'autres partenaires et avec les politiques nationales ont également animé les débats durant les deux jours de réunion.