Madagascar: Vendredi à Tsimbazaza - Dernière manche entre le gouvernement et les députés

L'arène s'apprête à vivre un autre moment décisif ce vendredi 8 décembre, alors que le gouvernement de Christian Ntsay s'apprête à rencontrer les députés pour ce qui sera le dernier acte à Tsimbazaza avant sa démission collective.

L'Exécutif fera face aux députés ce vendredi à Tsimbazaza. Une rencontre qui peut s'annoncer tendue, rappelant une précédente confrontation, et marquée par des dissensions internes au sein de la majorité présidentielle. La dernière escarmouche entre l'Exécutif et la Chambre basse remonte à mai, lors d'une session parlementaire ordinaire. À l'époque, le gouvernement avait frôlé la censure, les députés de la majorité ayant élaboré une motion menaçant la stabilité de l'équipe de Christian Ntsay. Toutefois, cette tentative avait échoué après des négociations intenses et des rétropédalages de certains signataires. Ce précédent avait laissé des séquelles, créant une tension persistante entre Tsimbazaza et Mahazoarivo.

Figures

Cette nouvelle rencontre, aux allures de revanche, sera l'occasion de mesurer la température politique du pays. Les dissensions au sein de la majorité présidentielle s'intensifient, exacerbées par les récents événements. Avant le scrutin présidentiel du 16 novembre, des figures de l'IRD ont quitté le navire pour rejoindre d'autres camps politiques, marquant une rupture au sein du parti présidentiel. La présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa, membre éminente de l'IRD, a adopté une position radicale en ne soutenant pas le candidat Andry Rajoelina. Elle a prôné le « dialogue » et la « réconciliation » aux côtés du conseil oecuménique des églises chrétiennes et de plusieurs intellectuels, créant ainsi une brèche au sein de la cohésion politique.

%

Silence

La tension interne au sein de la majorité présidentielle risque de cristalliser les débats lors de cette rencontre cruciale. La présidente de l'Assemblée nationale, en se démarquant de la ligne officielle, a jeté de l'huile sur le feu, accentuant les divisions au sein de la coalition au pouvoir. La question qui demeure est de savoir si d'autres voix dissidentes au sein de la majorité choisiront de s'exprimer ou de maintenir un silence stratégique, pesant ainsi sur l'issue de la rencontre.

Sur la sortie

Les opposants du régime, déjà en embuscade, attendent également avec impatience cette rencontre pour tirer à boulets rouges sur un gouvernement déjà sur la sortie. Ils n'ont de cesse d'afficher leur détermination à dénoncer une équipe qu'ils jugent « inefficace ». Cette rencontre s'annonce donc comme une tribune pour les détracteurs du gouvernement, qui espèrent profiter de cette dernière opportunité pour vilipender les actions passées et présentes de l'équipe dirigée par Christian Ntsay.

Rebondissements

Dans un contexte post-électoral, cette rencontre entre le gouvernement et les députés revêt une importance cruciale. Elle pourrait sceller le destin politique de certains ministres avant la démission attendue à l'investiture du président de la République, Andry Rajoelina, le 16 décembre. Les regards sont braqués sur Tsimbazaza, où se jouera l'ultime acte de ce chapitre politique, laissant présager des rebondissements et des moments de tension.