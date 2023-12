Madagascar: « La jeunesse d'aujourd'hui » - Momo fera un bilan dans son prochain spectacle

L'humoriste-influenceur Momo le sorcier se produira sur les planches de l'Alliance Française d'Antsiranana le dimanche 17 décembre prochain, pour un stand up - théâtre avec son équipe.

« La jeunesse d'aujourd'hui » sera le thème proposé. Il en est à son sixième concert. Certes, les sujets sont différents, mais le but reste le même, il n'a guère changé de discours, tout tourne autour de la conscientisation. Il figure parmi les rares artistes diegolais qui secouent la branche. il appuie là où ça fait mal pour que tout le monde s'éveille... se réveille... de leur profond sommeil afin de pouvoir entreprendre ! Vivant dans une société cosmopolite submergée par la technologie, Momo a pu constater que les adolescents sont trop dans le virtuel. Si les aïeux étaient des rats de bibliothèque, à présent, les petits frères ont leurs tablettes entre les mains

. « Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. La technologie a complètement transformé notre société. Pas besoin d'aller ailleurs pour le voir. La ville de Diego me suffit. Nos jeunes croient plus à ce qu'ils voient sur la toile qu'à ce que leur disent leurs parents », a-t-il remarqué. Effectivement, l'individualisme prime au détriment de la cohésion sociale. Les musiques sur les plate-formes sonnent mieux à l'oreille que les conseils de maman. En outre, la culture et la tradition seront aussi évoquées étant donné que la jeunesse a laissé derrière elle les bonnes moeurs. « Ils ne respectent personne. Ils n'en font qu'à leur tête...

En plus, certains sont toxicomanes. Moi, je vois des enfants qui mâchent du khat. C'est malheureux », a-t-il avoué avec une voix désolante. Effectivement, ces feuilles à effet stimulant inondent le marché dans la ville du Varatraza, un problème majeur difficile à éradiquer. Par conséquent, pour avoir leur dose, les gamins des zones périphériques deviennent des délinquants. En effet, l'humoriste fera un regard croisé entre la jeune génération et leurs aînés. Il invite également son public à voyager dans le temps en retraçant l'évolution de l'éducation. Cependant, ce ne sera pas une comparaison globale, il ne s'agira pas de dire que les anciens étaient mieux que les enfants de notre époque. Le spectacle a pour vision de dire les choses telles qu'elles sont... Par ailleurs, les recettes du spectacle seront attribuées aux établissements charitables destinés à élever des orphelins et aider les familles démunies d'Antsiranana. Une initiative louable !