Madagascar: Andry Rajoelina à Dubaï - Offensive diplomatique et économique aux Emirats Arabes Unis

Un lobbying gagnant. Au lendemain de la confirmation de sa réélection par la Haute Cour Constitutionnelle, le président Andry Rajoelina est en plein lobbying aux Emirats Arabes Unis. De nombreux dirigeants mondiaux ont rencontré le président récemment élu pour un second mandat. Apparemment, le TGV décide d'enclencher la vitesse supérieure pour réaliser ses programmes de développement, en réalisant une véritable offensive diplomatique et économique auprès des autorités des Emirats Arabes Unis. Durant son séjour à Dubaï, le locataire d'Iavoloha a notamment rencontré la Secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, le président de la Banque Africaine de Développement Adesina Akinwumi, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies Antonio Guterres, le président de la SADC non moins président de l'Angola Joao Lourenço, ainsi que le président de l'Union Africaine, le président de l'Union des Comores Azali Assoumani.

Leadership exemplaire

Hier, Andry Rajoelina a été reçu par le ministre des Affaires Etrangères des Emirats Arabes Unis, HE Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan. Une occasion pour ce dernier de féliciter le numéro Un malgache pour sa réélection. Le Chef de la Diplomatie des Emirats Arabes Unis a particulièrement loué le » leadership exemplaire » d'Andry Rajoelina. Un leadership qui selon le ministre émirati, » est reconnu non seulement à Madagascar mais également dans toute l'Afrique « . Ce dernier a souligné que le président Andry Rajoelina est un modèle pour sa détermination et son engagement pour le continent africain. HE Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan a aussi exprimé l'enthousiasme et la fierté de son pays pour coopérer avec la Grande île. Les Emirats Arabes Unis souhaitent être un partenaire stratégique de Madagascar dans la réalisation de ses programmes de développement. En effet, ce pays du Moyen Orient se propose d'être au premier rang des pays ayant des échanges économiques et de partenariat avec Madagascar. Actuellement, les Emirats Arabes Unis occupent la cinquième place en termes de collaboration avec la Grande île.

Gagnant-gagnant

Pour ce second mandat, Andry Rajoelina prévoit de développer la diplomatie économique engendrée notamment par le renforcement de la coopération avec les pays du Moyen Orient et les pays asiatiques. Il serait aussi question de favoriser la collaboration au niveau du continent africain. En ce qui concerne les Emirats Arabes Unis, plusieurs domaines de coopération ont été identifiés et évoqués lors de cette rencontre du président Andry Rajoelina avec le ministre émirati. Ce dernier a notamment proposé au numéro Un malgache différents projets d'envergure dans les domaines du tourisme, l'agriculture, la construction d'infrastructures, l'industrialisation et la création d'emplois, ainsi que la formation des hauts emplois de l'Etat. Durant cette entrevue, les Emirats Arabes Unis ont renouvelé leur volonté à accroître le volume de leurs investissements à Madagascar pour soutenir les efforts du président Andry Rajoelina d'accélérer le développement de notre pays. « Nous voulons des échanges gagnant-gagnant avec Madagascar », a affirmé le ministre émirati des Affaires Etrangères.